Медики Курганской области подтвердили 89 случаев COVID-19

На 19 января в Курганской области лабораторно подтверждено 89 новых случаев COVID-19. Из них 23 зарегистрированы в Кургане, остальные - в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Частоозерском, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Макушинском и Шумихинском районах и муниципальных округах, городе Шадринске.

Выписаны по выздоровлению 22 человека.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 52 тысячи 364 случая COVID-19. За прошедшие сутки проведено 2712 исследования на коронавирусную инфекцию (охват тестированием составил 313,3 на 100 тысяч населения).

Особенности распространения и течения штамма «омикрон». Роспотребнадзор следит за ситуацией в мире, связанной с ситуацией по новому штамму «омикрон», анализирует научный и практический опыт. Знания об особенностях распространения и течения данного штамма постоянно обновляются. У штамма «омикрон» инкубационный период значительно короче, по предварительным данным он составляет от 2 до 5 дней в отличие от предыдущего варианта коронавируса, у которого инкубационный период составлял в среднем 6-8 дней.

Штамм «омикрон» передаётся в 7 раз быстрее, по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта».Человек, заболевший штаммом «омикрон», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.

Привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы новым штаммом «омикрон», но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция – с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ.

Штамм «омикрон» распространяется особенно интенсивно среди людей, у которых нет иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания.

В зону риска попаадают пожилые, люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты. По сравнению с предыдущими штаммами, «омикроном» стали чаще болеть дети. Это видно по зарубежным статистическим данным.

В окружающей среде, на поверхностях «Омикрон» уничтожается привычными дезинфицирующими средствами, как промышленными, так и бытовыми.

Механизмы передачи штамма «омикрон» такие же, как у предыдущих штаммов. Это воздушно-капельный путь передачи, то есть мельчайшие капельки жидкости, выделяемые из носа и рта больного, которые попадают на слизистые окружающих.

В связи с более высокой заразностью штамма «омикрон» вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, возрастает. В связи с этим Роспотребнадзор напоминает, что очень важно соблюдать простые правила, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих – мыть руки, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, избегать массового скопления людей.

Фото Николая Пушилина.