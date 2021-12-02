Медиков Курганской области поблагодарили концертом

Второй год медики работают в условиях повышенной нагрузки. Ежедневно они надевают защитные костюмы и отправляются в «красные зоны» спасать жизни. В вирусном центре, любой больнице и обычной поликлинике они постоянно рискуют.

25 ноября в Большом зале филармонии прошёл концерт, посвящённый врачам Кургана. Концерт-благодарность - совместный проект Курганской филармонии и предприятия "Курганстальмост". На него были приглашены медицинские работники Курганской больницы скорой медицинской помощи, Областной клинической больницы и других учреждений города.

В программе "Верни мне музыку" прозвучали всенародно любимые песни А. Бабаджаняна, А. Эшпая, Ю. Милютина, И. Дунаевского, Е. Птичкина, М. Магомаева. В сопровождении Зауральского симфонического оркестра (дирижёр - Михаил Мишуков) их исполнили солисты филармонии Оксана Иванова, Анастасия Суханова и Павел Базанов. Павел Базанов солировал с песнями знаменитого композитора Арно Бабаджаняна, которому в этом году исполнилось бы 100 лет.

Провела концерт музыковед Татьяна Пак. Артисты подарили гостям вечера хорошее настроение.