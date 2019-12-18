Медиков нужно привлечь и удержать

Цель круглого стола, как предварительно озвучил тему заседания спикер областной Думы Дмитрий Фролов, объединить три силы – партию «Единая Россия», систему здравоохранения и общественников с тем, чтобы переломить катастрофическую ситуацию в медицинской сфере.

Об обстановке, сложившейся в регионе по обеспеченности кадрами медицинских лечебных учреждений рассказала директор Департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

В сухом остатке

В настоящее время в здравоохранительной системе Зауралья работает 2026 врачей и 8245 средних медицинских работников. Причем та оптимизация, которая проводилась с 2013 года в отношении 18 медучреждений, по словам Ларисы Кокориной, почти не повлияла на количественный состав медицинского персонала, поскольку работники в результате объединения некоторых больниц и поликлиник сокращению не подвергались.

На 1 января 2016 года обеспеченность врачами составила около 23 врачей на 10 тысяч населения. Для сравнения, в среднем по России, этот показатель – 44 врача на 10 000 человек. При этом коэффициент совместительства составляет 2,1 ставки. Обеспеченность средним медперсоналом достигла 94,7 на 10 тысяч населения. Этот показатель остается стабильным на протяжении нескольких последних лет, но тенденция такова, что ожидается отток из профессиональной сферы и этой категории работников медучреждений.

Еще одна особенность, о которой упомянула директор профильного департамента, заключается в том, что наш регион, по сути, является сельскохозяйственным. Сейчас из 64 лечебных заведений в области насчитывается 24 центральных районных больницы, в ведомстве которых работает 736 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Среди более или менее обеспеченных кадрами медицинских учреждений муниципалитетов Лариса Кокорина отметила два – Шадринск и Сафакулевский район (выше среднеобластного показателя), где местные власти приложили достаточно усилий, в том числе и профориентационных, для закрепления медиков на своей малой родине. В то же время, самый низкий уровень обеспеченности профессионалами показывают Половинский и Кетовский районы - 8 врачей на 10 тысяч жителей. Чтобы закрыть кадровый голод Курганской области, сегодня требуется 394 врача и 465 средних медицинских работников.

Кроме того, назревает кризис в обеспеченности медицинским персоналом и в фельдшерско-акушерских пунктах, в которых 21 процент работающих фельдшеров являются пенсионерами. Сегодня сельским ФАПам уже не хватает около 100 медиков.

«Земский доктор» в действии

Между тем департамент здравоохранения делает попытки актуализировать свои действия по поддержке студентов, получающих медицинское образование. В частности, правительство области приняло решение, а облдума законодательно поддержала его – о выплате стипендий студентам медвузов. Сейчас правительственные стипендии получают 470 человек, 64 выпускника вузов были направлены в интернатуру, 7 человек – в ординатуры. Кроме того, Минздрав РФ выделил квоту для 172 зауральцев на целевое поступление в медвузы.

Еще один важный показатель – это процент возвращения после вузовской подготовки. В 2015 году этот показатель, например, составлял 71 процент или 56 человек. Для Зауралья это неплохой уровень. Скорее всего, его удалось добиться благодаря действию программы «Земский доктор». Есть примеры в муниципалитетах, где возвращающимся врачам выделяли социальное жилье. В прошлом году 44 врача в рамках программы получили по одному миллиону рублей.

Председатель комитета областной Думы по соцполитике Елена Воронович напомнила, что на февральском заседании облдумы был принят закон о здравоохранении, который, в частности, предусматривает меры социальной поддержки, а именно выплату подъемных пособий врачам –150 тысяч рублей и фармацевтам – 100 тысяч.

В то же время глава Макушинского района Василий Шишкоедов считает программу выплат подъемных пособий недостаточно продуманным инструментом, поскольку она не затрагивает интересы малых городов, таких как Макушино, Петухово и других. И привел пример.

– Несколько лет назад в районе специально открывали лицейский класс по договору с Омской медакадемией. В итоге, в вуз поступили 11 выпускников местной школы, закончили его в 2015 году, но никто из них в район так и не вернулся. Кто-то уехал в Челябинск, кто-то в Тюмень, а кто-то остался в Омске, – рассказал Шишкоедов.

Тем временем обеспеченность врачами в его районе составляет 12,4 на 10 тысяч населения, 65 процентов докторов, работающих на территории муниципалитета, предпенсионного возраста, из 36 ФАПов 8 пунктов оказания первичной медицинской помощи не укомплектованы фельдшерами. Единственным выходом из создавшегося положения, по мнению главы муниципалитета, является введение строгой ответственности выпускников вузов, которые поступали по целевому набору от района.

Требуются стоматологи

Что касается ФАПов на сельских территориях, то здесь, по мнению Шишкоедова, необходимо определить перспективность развития населенных пунктов и с учетом этого провести их оптимизацию, создав базовые фельдшерско-акушерские пункты в наиболее крупных селах. Кроме того, в рамках программы развития сельских территорий строить нужно для медиков благоустроенное жилье.

– А меня, как депутата, беспокоит не только жилье и субсидии молодым кадрам, сколько создание нормальных условий непосредственно в самих медицинских учреждениях, – заявила председатель общественной организации «Новая жизнь» Наталья Семина. – Мне приходит много обращений, как от пациентов, так и от самих врачей, которые жалуются на оснащение рабочего места. В наркодиспансере почему-то сумели создать хорошие условия, чего я не могу сказать о поликлиниках.

Лариса Кокорина парировала это заявление депутата своим контраргументом, заявив, что поликлиники в городе стали постепенно приводить в порядок.

Еще одна проблема была заявлена во время дискуссии, она связана с обеспечением стоматологическими кадрами, которые с 60-х годов прошлого столетия готовил и для городов, и для села нашего региона Курганский базовый медицинский колледж. Однако с подачи Министерства образования и науки система подготовки стоматологов на базе среднего профессионального образования была напрочь уничтожена. С какой целью это делалось, выяснить до сих пор не удалось.

– Кто-то за нас решил, что стоматологи должны иметь только высшее образование. Это было чисто лоббистское решение министерства, – считает председатель аграрного комитета областной Думы Владимир Остапенко. – Но надо понимать, что стоматолог с высшим образованием никогда в село не приедет. Это утопия!

– У нас даже в некоторых центральных районных больницах сейчас нет стоматологов, – добавила директор департамента образования, заявив, что раньше ЦРБ были на 70 процентов укомплектованы стоматологами со средним профобразованием.

По словам директора Курганского базового медколледжа (КБМК) Татьяны Дзюк, сейчас в возглавляемой ею медицинском учебном заведении учатся 495 студентов. Причем количество студентов с каждым годом растет. В 2017 году колледж сделает первый выпуск по специальности «лечебное дело». Сейчас прием студентов на первый курс ведется по среднему баллу аттестата, что дает возможность сельским детям поступать даже в базовый колледж. По статистике, из 495 студентов КБМК 245 – это жители села. Никогда такого в этом учебном заведении не было. Казалось бы, такая армия студентов способна закрыть кадровый голод в медицине, но на поверку оказывается, что молодежь, получившая образование, старается устроиться либо на Север, либо в какие-то ведомственные структуры, такие как армия, силовые структуры, работать в ФАПы устраиваются единицы.

По результатам дискуссии была выработана резолюция, которая ляжет в основу законодательных инициатив Курганской областной Думы в Федеральное Собрание РФ.

Итоги заседания круглого стола специально для «Нового мира» прокомментировала директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина.

– Первая наша инициатива: мы считаем необходимым введение по целевой программе поддержки фельдшеров, которые поедут работать на село. Вторая – это поддержка врачей, которые поедут работать в малые города. И третья инициатива – выйти на Минобрнауки, чтобы ввести вновь обучение по специальности «зубной врач», чтобы обеспечить лечебные учреждения стоматологической помощью жителей сел области. Думаю, что если мы возвратим эту специальность в наш медколледж, то это помогло бы снять проблему с обеспечением кадрами не только в Кургане, но и на периферии. В то же время обучение в вузах по данной специальности является в большей степени платным, поскольку бюджетные места крайне ограничены, всего 10 процентов от всего набора. К тому же эти группы по количеству студентов немногочисленные. Все это ставит под сомнение в будущем обеспечение именно бесплатной стоматологической помощью жителей Зауралья, впрочем, так же, как и других регионов.

– К сожалению, на круглом столе не был затронут вопрос об уровне заработной платы врачей, а также среднего медицинского персонала.

– У нас средняя заработная плата по врачам 42 тысячи рублей, у среднего медперсонала – около 20 тысяч рублей, у младшего персонала – на уровне 10 тысяч рублей. Сразу оговорюсь, чтобы это не вызывало кривотолков, эта зарплата включает в себя единый подоходный налог. Но сельские медработники плюсом получают социальную поддержку. Да, мы вынуждены принимать как факт, что рядом с нашей областью расположены субъекты с более высоким уровнем жизни. Поэтому кадровый вопрос для нас актуален как никогда, поскольку мы наблюдаем отток профессионалов в наиболее благополучные регионы. Таковы условия реальной жизни, поэтому мы должны закреплять наши кадры другими способами.

Сергей Игнатов.