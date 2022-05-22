Михаил Белоусов: Воспитанием патриотизма и формированием гражданской позиции нужно заниматься профессионально

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам V съезда Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ), отметив значимость задачи воспитания молодежи на основе патриотических ценностей.

«Вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения на основе ценностей патриотизма, уважения к отечественной истории и культуре, по праву находятся в числе значимых общенациональных задач, реализации которых государство неизменно уделяет приоритетное внимание», - говорится в послании Путина.

Он отметил, что за прошедшие годы РДШ значительно укрепило свой организационный, созидательный потенциал, вовлекло в свои ряды большую, сплоченную команду единомышленников из всех регионов страны. Благодаря заинтересованности и неформальному отношению к делу участников организации, каждый ребенок может найти занятие по душе и проявить свой талант, добавил президент.

«Во многом благодаря вашему заинтересованному, неформальному отношению к делу, приверженности замечательным традициям просветительства и подвижничества успешно воплощаются в жизнь заслуживающие всесторонней поддержки добровольческие и волонтерские инициативы», - подчеркнул Путин.

«В последнее время общественники часто поднимают вопросы воспитания молодого поколения. Мы не раз обсуждали эту тему на заседаниях нашей Общественной палаты. Добровольчество, патриотическое движение, студенческие отряды все больше привлекают молодежь», - рассказывает председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.

Он также отметил, что воспитанием патриотизма, любви к Родине, формированием гражданской позиции нужно заниматься профессионально.

«Позитивный опыт в стране есть – это не только пионерская организация, которая успешно существовала в СССР, но и Российское движение школьников, «Молодая гвардия», различные краеведческие и иные школьные организации», - считает Михаил Белоусов.