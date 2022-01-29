Михаил Мишустин рекомендовал работодателям перевести персонал на удалёнку

Премьр-министр РФ Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удалённую работу, сообщает информационное агентство РИА Новости.

"Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями. И нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах", - сказал Мишустин во вторник на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Также глава правительства РФ рекомендовал работодателям обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не могут в силу производственного процесса перейти на удалённый режим работы.

В первую очередь на удаленный формат должны быть переведены работники старшего возраста и сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями, отметил премьер.