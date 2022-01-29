Минздрав определил противопоказания к вакцинации от Covid-19

Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Документ, подписанный главой ведомства Михаилом Мурашко, закрепил бессрочные противопоказания, причины, которые могут дать отсрочку от прививок против коронавируса на определенный срок, а также иные противопоказания.

Так, к бессрочным противопоказания относятся: аллергия; тяжелые осложнения после предыдущей прививки (анафилактический шок, судороги, температура тела выше 40 градусов, покраснение или отек в месте инъекции); гиперчувствительность к компонентам препарата.

Отсрочку от прививки на определенный срок могут предоставить из-за: острых инфекционных заболеваний, обострения хронических заболеваний, ОРВИ. Она будет действовать на период острого заболевания или обострения и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.

К иным противопоказаниям в Минздраве отнесли злокачественные образования, но противопоказания составляет только вакцинация препаратами «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н» и «Ковивак». Другие вакцины при таком заболевании ставить можно.

К этой же категории относится беременность и грудное вскармливание, но только при вакцинации «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н», «Спутником Лайт», «Спутником М», «Гам-ковид-вак-лио» и «Ковиваком».

Детей от 12 до 18 лет можно прививать только «Спутником М». Возраст до 12 лет является противопоказанием для вакцинации всеми российскими препаратами. А возраст старше 60 лет является противопоказанием при вакцинации «Гам-ковид-вак-лио», «Спутником М», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком».

Напомним, в Зауралье вакцинировались уже более 67% взрослого населения. По данным областного департамента здравоохранения, на 14 января в Курганской области первым компонентом привили 435 843 человека. Полностью вакцинацию завершили уже 410 928 человек.