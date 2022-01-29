Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести, обострение хронических заболеваний являются временными медицинскими противопоказаниями. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции возможна через 2-4 недели после выздоровления или после ремиссии неинфекционного заболевания.

ОРВИ, протекающие в легкой форме, а также инфекционные заболевания ЖКТ также являются временным медицинским противопоказанием к вакцинации против COVID-19 — до нормализации температуры тела.

Гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины против COVID-19, или вакцине, в состав которой входят аналогичные вещества, а также тяжелые аллергические реакции в анамнезе или тяжелые поствакцинальные осложнения являются бессрочными медицинскими противопоказаниями.

В перечень также внесен ряд медицинских противопоказаний в соответствии с инструкциями по медицинскому применению вакцин.

Помните: людям, имеющим медицинские противопоказания к вакцинации, необходимо тщательно соблюдать меры неспецифической профилактики — носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности избегать больших скоплений людей.

Фото Николая Пушилина.