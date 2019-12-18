Мир детства: полное погружение

Чуть правее девочка фотографируется, надев пышные бумажные ангельские крылья. Ребятня с педагогом что­то мастерит. А мальчики постарше завороженно наблюдают за роботами, которыми с помощью пульта управляют старшеклас­сники в форменных жилетах областного лицея­интерната для одаренных детей.

В прошлую пятницу и субботу, 13–14 мая, Курганский областной культурно­выставочный центр превратился в территорию детства. Множество выставочных площадок, мастер­классов для детей и родителей, интересные фотозоны, выступления юных талантов с танцами, песнями и стихами, лекции и консультации для мам и пап – всё это события третьей региональной выставки­форума «Дети Зауралья – заботимся вместе!». Её главные темы в этом году – дополнительное образование детей, организация их досуга и отдыха.

Море информации для мам и пап

Придя на выставку примерно за час до ее торжественного открытия, я даже на какое­то время забыла, что вообще­то должна здесь работать – собирать информацию для статьи. Вместо этого ходила и рассматривала всё, расспрашивала специалистов как обычная мама – очень уж много интересного и полезного было вокруг.

Каким родителям не приходилось сталкиваться с зубной болью у своего чада? Выставочный столик Курганской детской стоматологической поликлиники сразу привлек моё внимание. Возле стола сидит мальчик и огромной зубной щеткой чистит зубы на челюстях­макете. «А теперь давай вместе! Начинаем сверху выметающими движениями», – врач­стоматолог советом направляет его, объясняя и тут же наглядно показывая, как именно надо ухаживать за своими зубами. После такой учебы­игры ребёнок точно все запомнит! Как же устроить такие занятия сыну? На мой вопрос стоматолог отвечает, что с этими наглядными материалами они выходят в школы и детсады, проводят профилактические мероприятия по обучению гигиене полости рта.

На площадке детских садов города Кургана – выставка поделок дошколят. Народ толпится у стола логопеда, здесь специалисты из разных детсадов сменяют друг друга в течение дня, но поток мамочек и бабушек с детками не уменьшается.

– Людей интересует, какие упражнения можно выполнить с ребенком. Спрашивают, какие проблемы могут быть у детей в школьном обучении, если сейчас не заниматься, – рассказывает учитель­логопед детского сада №87 Марина Пещерских. Спрашиваю у неё, что же делать с нашими «непослушными» «ж» и «ш».

– Звуки поставлены? Хорошо! После этого мы отрабатываем звук сначала в слогах, затем в словах. Но в повседневной речи надо уже сейчас контролировать их правильное произношение, потихонечку, аккуратно, не обижая ребенка, – советует мне специалист.

На площадке Курганского областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями представлено всевозможное оборудование, поступившее в последнее время в это учреждение. В частности, здесь воссоздана спортивно­оздоровительная площадка «Домашний стадион» с различными сенсорными дорожками, тропой здоровья и т. д. Родители могут не только ознакомиться с возможностями центра, но и узнать, как создать оздоровительную и развивающую среду для своего ребёнка дома. Вот и я, побеседовав с заведующей отделением психолого­педагогической помощи Алёной Плешковой, уношу с собой памятку «Как организовать «домашний стадион».

На какие развивающие занятия можно записать ребёнка, какие выставки и игровые программы ждут детишек летом в Кургане, куда можно съездить в туристическую поездку в родной области, где заказать школьную форму, какие оздоровительные лагеря и санатории у нас действуют – все это мамы и папы могли узнать на выставке­форуме.

Поздравления и награды

Посетителями выставки стали не только родители и дети, но и приехавшие из разных городов, посёлков, сёл Зауралья специалисты, которые работают с детьми: педагоги, социальные работники, библиотекари, медики, а также представители органов власти, в частности, заместители глав районов по социальным вопросам. Для них была организована большая программа различных деловых событий: семинаров, практикумов, совещаний. В информационном шатре управления по социальной политике правительства области для специалистов работало консультационно­методическое бюро: подойдя к ноутбуку с наушниками, они могли скачать, прослушать, посмотреть различные презентации, познакомиться с новыми технологиями. А на наружных стенах шатра расположилась электронная методическая библиотека: подходи со смартфоном и скачивай через QR­код необходимую тебе книгу.

Перед торжественным открытием выставки­форума «Дети Зауралья – заботимся вместе!» с ее площадками ознакомился губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

– В дополнение к прошлогодней выставке появилось много новых экспонатов, которые знакомят и родителей, и специалистов социальной сферы с тем, чем можно занять наших детей в период летних каникул, – поделился впечатлениями глава региона. Он подчеркнул, что правительство области будет делать все, чтобы у зауральских детей была возможность не только в летнее время, но и круглый год проводить свободное время с пользой, интересно и разнообразно, развивая свои способности и таланты.

На торжественном открытии звучали поздравления с приближающимся Международным днём семьи, который отмечается

15 мая. Приветственные слова перемежались с танцевальными и музыкальными подарками от детских творческих коллективов.

Чествовать в день открытия выставки­форума «Дети Зауралья – заботимся вместе!» многодетных мам, достойно воспитывающих своих детей, уже стало доброй традицией. И в этот день Алексей Кокорин вручил знак отличия Курганской области «Материнская слава» ещё трем зауральским женщинам. Надежда Алексеева из Катайска, воспитывающая семерых детей, удостоена знака «Материнская слава» второй степени. Александре Палкиной из Звериноголовского района и Оксане Немковой из Кургана вручены знаки отличия третьей степени, в их семьях подрастает по пять ребятишек.

Многим зауральским родителям наверняка знаком логотип Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: на зеленом фоне – белое деревце, ветви которого напоминают по форме ладошку. В частности, этот значок можно увидеть на оборудовании во многих учреждениях, работающих с детьми. Ведь подпрограммы государственной программы Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!» реализуются при поддержке этого фонда. И в день открытия выставки губернатор вручил благодарственные сертификаты Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, руководителям главного управления социальной защиты населения, департамента образования и науки и департамента здравоохранения – ведомствам, реализующим проекты и программы фонда.

Председатель облдумы Дмитрий Фролов также преподнес награды. За заслуги в реализации государственной семейной политики благодарственные письма вручены коллективам культурно­выставочного центра, областной детской клинической больницы имени Красного Креста, Курганского центра социальной помощи семье и детям и Центра помощи детям.

***

Выставка­форум действовала два дня. В субботу, 14 мая, для посетителей продолжились интересные лекции, встречи, мастер­классы, акции. Массу эмоций подарил зрителям концерт с участием воспитанников детских садов города Кургана «Островок детства».

Фото Николая Белобородова.