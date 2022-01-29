Митрополит Даниил станет героем клуба "От первого лица"

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил сегодня ответит на вопросы журналистов медиахолдинга «Новый мир». Владыка станет героем клуба «От первого лица».

Он расскажет, сколько в Курганской епархии приходов, храмов, священников. Объяснит, чем митрополия отличается от епархии, зачем перед таинством крещения нужны огласительные беседы. Вместе с коллективом нашего издания порассуждает о том, что христианская церковь даёт современному человеку, что делается в Курганской епархии в деле просвещения. Владыка прокомментирует, как обстоят дела в Чимеевской обители, на каком этапе находится строительство. Митрополит поделится мнением о вакцинации и введении qr-кодов.

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