Многодетное счастье семьи Соловьевых: семь сыновей, надо ещё дочку

Дети – это счастье. В доме Соловьевых Натальи и Алексея из села Белозерского счастья в несколько раз больше, чем во многих других семьях. Наталья совершила в своей жизни семикратныйподвиг материнства.

Глядя на эту молодую женщину, трудно предположить, что она многодетная мама: спокойная и улыбчивая, не повышает голос на проказничающих детей, не ссылается на катастрофическую нехватку времени. Она хозяйка, на которой держится дом, она же, безусловно, является центром семьи.

Наталья и Алексей вместе воспитывают семерых сыновей. Знакомимся с Соловьевыми-младшими. Старшему сыну Дмитрию скоро исполнится 18 лет, Юрию – 16 лет, Артему – 12 лет, Максиму – 8 лет, Роману – 7 лет, Егору – 2 года, а самому младшему Александру всего 7 месяцев.Все друг на друга похожие внешне и абсолютно разные по характеру. У них разные интересы, разные увлечения, каждый из них - это абсолютно индивидуальная личность.

Мама большой семьи никогда не перестает таковой быть. Много детей – это столько проблем, что решать их приходится круглосуточно. Скучать Наталье некогда, забот у нее невпроворот, ежедневно надо переделать уйму дел ‑ прибрать, постирать, приготовить, помочь выучить уроки, каждому уделить внимание. Причем мама семи сыновей вопреки стереотипам выглядит вовсе не усталой, замученной жизнью. Забота о детях ей не в тягость.

Многодетная семья Соловьевых кует счастье своими руками. В повседневной жизни Наталья и Алексей привыкли рассчитывать на собственные силы.

А еще супруги считают, что введенные по инициативе президента Владимира Путина дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми очень хорошая помощь.

– Для нашей большой семьи дополнительные выплаты на детей – это хорошее подспорье. Мы получаеми детские пособия. Оформлялии единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребят. Эти деньгиидут,конечно, на детей. Я думаю, что особенно, кстати, эта помощь пришлась именно многодетным родителям, для которых собрать детей в школу – не самая простая задача.Одеть, обуть, канцелярию купить, все можно приобрести.

Хорошо, что в такие непростые времена государство нашло возможность поддержать семьи с детьми, – сказала Наталья.

Быть мамой – это каждодневный труд в плане обеспечения жизнедеятельности семьи, детей. Но одновременно быть мамой – призвание каждой женщины. А быть многодетной матерью – редкий дар. Разве что-нибудь сравнится с ощущением счастья, которое возникает, когда тебя обнимают сразу семь пар любящих детских рук? Мама семерыхдетей уверена, что быть счастливой без детей невозможно. Себя она считает счастливым человеком.

Накануне самого доброго, нежного праздника, мы поздравляем Наталью и всех мамочек с Днем матери. Желаем здоровья, счастья, ярких поводов для гордости детьми!

Ольга Митрофанова. Газета «Боевое слово». Белозерский район. Фото автора.