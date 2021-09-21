Модельная библиотека имени Куликова приглашает на День рождения Джульетты

Это еще один повод окружить себя романтикой и сказать дорогим людям слова любви!

Влюблённых в жизнь, в литературу и искусство приглашают встретиться под знаменитым балконом Джульетты. Атмосферу итальянской Вероны со средневековой музыкой и танцами создадут студия исторического танца «7-я Инкарнация», областная молодежная общественная организация ролевых и исторических игр «Орден» и фолк-группа «Лисья мята». Романтическое путешествие во времени будет наполнено историей любви самой юной героини самого печальной повести Шекспира.

Как могла бы выглядеть встреча Ромео и Джульетты в наше время? Что пишут в записках современные Ромео? Ответы на эти вопросы вы получите 16 сентября в Арт-пространстве библиотеки.

Фото пресс-службы библиотечно-информационной системы Кургана.