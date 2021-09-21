Молодой избиратель из зауральского села подробно изучила биографии кандидатов в депутаты

18-летняя Кристина Бочарова сегодня, 17 сентября, проголосовала на избирательном участке в селе Обутковском Макушинского муниципального округа.

Это первые выборы в жизни Кристины. Она немного волновалась, но в то же время очень хотела принять участие в голосовании, поэтому пришла в первый день выборов.

- Моя мама много лет работала в избирательной комиссии. Я видела со стороны, как организован процесс, но до конца не понимала, как всё устроено. Хочу сказать, что было очень интересно. Я пришла с утра, людей уже было много. Все в масках, перчатках – всё по правилам, как мне кажется. Читала накануне в интернете информацию о кандидатах, знакомилась с их программами и предложениями, дебаты по телевизору смотрела несколько раз. Считаю, что сделала правильный выбор. Верю, что будущее страны, региона, нашего района зависит от каждого из нас, так что нужно быть активными, - сказала девушка.

Кристина добавила, что выборы – дело ответственное, это должен понимать каждый.

Екатерина Черепанова.

Фото из личного архива героини публикации.