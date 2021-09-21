Молодые педагоги Курганской области отправятся на «Линейку»

Зауральских учителей до 35 лет приглашают на молодёжный педагогический форум «Линейка».

Он пройдёт в Подмосковье в Мастерской управления «Сенеж» 1-3 октября. Участников ожидают лекции от крутых экспертов, мастер-классы, креативные сессии. Желающим присоединиться нужно опубликовать до 22 сентября в своём Instagram-аккаунте видеовизитку продолжительностью минуту и поделиться инструментами вовлечения и мотивации, которые используете в работе, представить авторские лайфхаки, сообщает Молодёжный портал Зауралья. Также коротко рассказать о себе.

Зауральским школьникам предлагают рассказать о своих классных руководителях, о людях, которые считают свою работу призванием и вкладывают в детей всю свою душу и сердце. В пресс-службе департамента образования и науки уточнили, что нужно разместить в соцсетях горизонтальную фотографию своего героя и краткий рассказ о нём, не забыв при этом хэштег #классныйклассный45. В школах Курганской области работает около пяти тысяч классных руководителей. Пусть все узнают, какие замечательные педагоги работают в Зауралье.