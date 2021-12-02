Молодёжь многонациональной Курганской области встретится на форуме

Форум «Многонациональная молодежь Зауралья» пройдет в онлайн-формате 10 и 11 декабря. Традиционное событие направлено на формирование культурных и межнациональных отношений в молодежной среде региона, укрепление деятельности студенческих сообществ, сообщает Молодёжный портал PROSPEKT45.

Принять участие в событии смогут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Курганской области, в составе делегаций муниципальных образований.

Регистрация проходит до 9 декабря в АИС «Молодежь России» (в разделе «Мероприятия» выбрать «Форум «Многонациональная молодежь Зауралья»).

«В 2021 году форум будет реализован в онлайн-формате, что даст возможность молодым зауральцам присоединиться к образовательной и культурной программе из любой точки Курганской области. Девиз нынешнего форума: «Дружим народами», — рассказывают организаторы.

Участники форума изучат системы межрегионального взаимодействия, познакомятся с молодежным этническим туризмом. Молодёжь ожидают выступления представителей национальных объединений области в формате TED Talks, кулинарные поединки и многое другое. Наиболее активные участники получат памятные призы от дирекции форума.

Организаторы форума: Департамент образования и науки Курганской совместно с Ассамблеей народов Зауралья.

Дополнительную информацию можно получить в Центре молодежных инициатив и программ «Центра развития современных компетенций» по телефону: 8 (3522) 45-93-20 (доб. 1048) или адресу электронной почты: molpolit45@mail.ru

Фото с сайта Молодёжного портала PROSPEKT45