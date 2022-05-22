Мост через реку Исеть отремонтируют к концу октября

Глава города Шадринска Антон Мокан проверил, как продвигается капремонт моста через реку Исеть, обсудил с подрядчиком этапы и детали проведения работ, схему движения транспорта на период реконструкции. На сооружении отремонтируют опоры сопряжения, тротуары, полностью заменят асфальтовое покрытие проезжей части, обновят ограждения, сообщили в пресс-службе администрации города.

В первую очередь отремонтируют одну часть моста в сторону посёлка Осеево. Сейчас эта полоса закрыта для движения транспорта. «Когда здесь будут завершены все строительные работы, перейдём на вторую сторону. Работы идут в рамках графика без отставаний. Хочется, чтобы жители отнеслись с пониманием, так как реконструкция сооружения необходима. Все неудобства, с которыми приходится столкнуться гражданам, – временные меры», — отметил Антон Мокан.

Отметим, что капитальный ремонт моста не проводился с момента его постройки. В конце недели развернутся работы на путепроводе и мосте через реку Канаш по улице Щеткина. Подрядчиком всех трёх объектов выступает организация АО Автодор «Северо-запад». Реконструкцию путепровода и моста через Исеть планируется завершить до 31 октября, а через Канаш — до 30 сентября этого года.

Фото с сайта администрации города Шадринска.

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