Мусульмане Курганской области соблюдают пост в священный месяц Рамадан

1 апреля с заходом солнца наступил священный для мусульман Зауралья месяц Рамадан. Мусульмане в этот месяц соблюдают пост: воздерживаются от еды и питья и половой близости от рассвета до захода солнца. Верующие считают, что пост очищает человека от греховного, недобрых помыслов и плохих поступков

На Рамадан приходится Ляйляту-ль-Кадр (Ночь Предопределения и Могущества) – ночь, которая лучше тысячи месяцев.

Во время поста нельзя говорить непристойности. Нельзя говорить ложь или совершать обманчивые поступки. Нельзя злословить или порочить.

Пост пробуждает чувство милосердия. Человек, который не знает, что такое голод и нищета, не поймет проблем ближнего, постящийся же способен на сострадание и готов протянуть руку помощи неимущим, помогая им преодолеть все трудности.

Пост помогает оценить блага, дарованные Аллахом. Человек осознает ценность чего-либо лишь после того, как этого лишается. В то же время постящийся, отстранившись от многих благ Создателя, лучше понимает им цену, учиться беречь их и еще больше благодарит Аллаха за все им дарованное.

Пост делает человека здоровым. Ученые доказали, что пост безусловно полезен для человеческого организма. По мнению известного французского ученого, лауреата Нобелевской премии доктора Алексиса Карреля, во время поста из организма выводятся накопившиеся продукты распада, происходит обновление организма.

Пост учит человека терпению. Тот, кто приучил себя в определенное время не есть и не пить, вполне способен перенести трудности, уготованные ему жизнью, выдержать горе и страдания, при необходимости вступить в борьбу с врагом.

Событие, которое принято отмечать ночью 27-го числа месяца Рамадан ( в этом году это будет со среды 27 апреля на четверг 28 апреля) именуется Ночь Предопределения и Могущества, или Ляйляту-ль- Кадр. Хотя точная дата этой Ночи никому из смертных не известна: она может выпасть на любую из ночей священного месяца, есть еще мнение об определении Ночи Предопределения и Могущества как ночь на 21-е или 23-е или 25-е Рамадана, а Всевышний Аллах знает лучше.

В Коране говорится, что Ночь Предопределения и Могущества лучше, чем тысяча месяцев. В эту Ночь нужно много просить Аллаха, совершать дополнительные намазы, читать Коран, поминать Всевышнего зикрами (словами поминания Аллаха), много читать салаваты – благословения, возносимые Пророку Мухаммеду (да благословит Его Аллах и приветствует). Также весь месяц Рамадан совершается особый намаз ат-таравих.

Ануар Кидрасов, имам-наиб Альменевской мечети. заведующий Альменевским районным историко-краеведческим народным музеем «Дружба» им. Ф.И. Шакировой.