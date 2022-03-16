На Добровольном месторождении в Зауралье готовятся к добыче урана

АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») продолжает строительные работы на Добровольном месторождении в Звериноголовском районе Курганской области.

Работы проводятся по заказу АО «Далур». На территории месторождения будет полностью обустроен опытно-промышленный участок скважинного подземного выщелачивания урана. Здесь построят технологический и административно-бытовой корпуса, склады и другие объекты.

- Завершены работы по фундаментам, залито порядка 650 куб. м бетона. Начинаем возводить здания и сооружения. Уже обустроен административно-бытовой корпус, в котором ведутся внутренние отделочные работы, - рассказал генеральный директор АО «РУСБУРМАШ» Глеб Носырев.

Отметим, что проектная документация и результаты инженерных изысканий на работы по обустройству опытно-промышленного участка получили положительное заключение Главгосэкспертизы России № 45-1-1-3-001048-2020. Право пользования участком недр федерального значения Добровольное для разведки и добычи урана предоставлено АО «Далур» в соответствии с опубликованным 30 мая 2017 г. распоряжением Правительства Российской Федерации № 1131-р. В 2018-2019 гг. по итогам общественных слушаний местные жители одобрили планы АО «Далур» по отработке Добровольного. В затопляемой во время паводков зоне реки Тобол строительные и опытно-промышленные работы не предусмотрены.

- По масштабам Добровольное месторождение сравнимо с Далматовским, отработку которого мы ведем с 1984 года. Организация добычи в Звериноголовском районе позволит создать более 300 новых рабочих мест и обеспечивать атомную промышленность стратегическим металлом несколько десятилетий. Месторождение – ленточного типа, общая протяженность уранового оруденения около 18 км, - рассказал генеральный директор АО «Далур» Динис Ежуров.

Начало добычи урана на опытно-промышленном участке запланировано на декабрь 2022 года, сообщает пресс-служба АО «Атомредметзолото».

Фото пресс-службы АО «Атомредметзолото».