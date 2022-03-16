На дорогах Курганской области в апреле ограничат движение большегрузов

На дорогах Курганской области с 4 апреля по 3 мая будут действовать временные ограничения для движения грузового транспорта с нагрузкой на ось более 6 тонн.

На грунтово-профилированных дорогах передвижение автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн в это время также будет запрещено.

Такие меры в весенний период принимаются ежегодно для сохранности автодорог. Ограничения устанавливаются приказом департамента строительства, государственной экспертизы и ЖКХ Курганской области. До начала действия ограничений грузоперевозчикам рекомендовано произвести заготовку товаров и материалов для обеспечения своей деятельности.

В департаменте подчеркнули, ограничения не коснутся пассажирских перевозок, подвоза пищевых продуктов, лекарственных препаратов и топлива, а также доставки почтовых грузов и транспортировки дорожно-строительной и эксплуатационной техники и материалов, которые необходимы для ремонтных работ.

Есть еще одно обстоятельство, когда вводится временное ограничение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием. Оно может быть введено с 20 мая по 31 августа при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °С.

Эти ограничения не коснутся пассажирских перевозок, перевозок грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, транспортировки дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Фото Николая Пушилина.