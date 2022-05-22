На гранты для аграриев в Курганской области дополнительно выделят 108 млн р

Из областного бюджета на грантовую поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств дополнительно выделят 108 млн рублей. Максимальная сумма гранта, на которую могут претендовать заявители — 4 млн рублей.

Директор департамента АПК Павел Кощеев пояснил, что грантовая поддержка востребована жителями региона. Так, в 2021 году в Курганской области благодаря грантам было поддержано 50 проектов, большинство из которых были направлены на развитие животноводства.

Наиболее востребованными направлениями остаются приобретение КРС мясного и молочного направления продуктивности, овцеводство, выращивание овощей, переработка сельскохозяйственной продукции.

В 2022 году департаментом АПК также уже проведён ряд конкурсных отборов.

«По итогам конкурсов этого года уже приняты решения о поддержке трёх проектов по семейным фермам, 16 победителей конкурса «Агростартап», семи победителей отбора на предоставление региональных грантов на создание кооперативов, который в этом году по инициативе губернатора мы провели впервые, и двух кооперативов на дальнейшее развитие за счёт федеральных средств . Продолжаем и поддержку ЛПХ, в том числе популярностью среди сельских жителей пользуется возможность приобрести сельхозживотных с использованием областной субсидии – мы возмещаем 70% стоимости молочной коровы и 50% - мясной, а также овец и коз. Кроме того, на льготных условиях для ведения сельскохозяйственного производства можно получить землю», - отметил Павел Кощеев.

Отметим, что с учетом дополнительных 108 млн рублей, объем поддержки из областного бюджета составит 558 млн рублей – это в 1,4 раза больше, чем фактическое освоение средств регионального бюджета в 2021 году. Всего с учётом федерального финансирования на поддержку АПК в Курганской области в этом году направят более 1,2 млрд рублей.

Подробно с мерами поддержки можно ознакомиться на сайте департамента АПК