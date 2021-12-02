На избирательных участках Курганской области работают многодетные мамы

В последнее воскресенье ноября традиционно отмечается День матери. Большинство представителей избирательной системы Зауралья – это женщины. Они воспитывают детей, сочетают эту важнейшую часть своей жизни с профессиональными обязанностями, с работой в избирательных комиссиях - с работой по организации и проведению выборов разного уровня.

Одна из них - Мария Сергеевна Коротовских – председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка №626, расположенного в селе Мыльниково Шадринского района.

Мария Сергеевна – многодетная мама. Сейчас она в декретном отпуске по уходу за четвертым ребенком. Кстати, родился малыш 25 июня прошлого года – в первый день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России. Мария Сергеевна быстро вернулась «в строй», уже через три дня вышла на работу и успешно завершила вместе с коллегами проведение голосования на территории родного села.

Уход за детьми и их воспитание для молодой мамы не только призвание, но и профессия.

Мария Сергеевна работает воспитателем первой категории в Мыльниковском детском саду.

Как рассказывают коллеги, ей все по плечу: и воспитание ребятишек, и непростая работа по организации и проведению выборов. В участковой избирательной комиссии она трудится девять лет, сначала была заместителем председателя УИК, теперь - председатель комиссии. Кстати, в жизни села вместе с Марией Сергеевной активное участие принимает и ее большая и дружная семья.

По материалам Избирательной комиссии Курганской области.