На избирательных участках в Зауралье дежурят около 1000 полицейских

Для обеспечения общественного порядка на избирательных участках в Курганской области задействовано 949 сотрудников органов внутренних дел. На постоянной основе осуществлялось взаимодействие с территориальными избирательными комиссиями, а также с региональным подразделением Росгвардии, представителями общественности.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность дорожного движения на участках улично-дорожной сети, прилегающих к объектам проведения выборов, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Нарушений правопорядка 17 сентября не допущено. Всем сотрудникам органов внутренних дел, которые были задействованы в мероприятиях по обеспечению общественного порядка на выборах, предоставлена возможность исполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании.

На 297 избирательных участках и во всех 27 территориальных избирательных комиссиях организовано видеонаблюдение, на 647 – применяются средства видеофиксации. 64 избирательных участка в Кургане оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБами). Наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов избирателей будут осуществлять 3418 наблюдателей.

Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области.