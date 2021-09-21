На избирательный участок супруги Лутошкины из Белозерского всегда приходят вместе

Анатолий Петрович Лутошкин - ветеран педагогического труда, всю свою жизнь посвятил обучению детей в Белозерской детской школе искусств музыке, а Марина Михайловна - не изменяла своей выбранной профессии доброй и нужной, проработала в медицине более 40 лет.

Супруги говорят, несмотря на то, что они так долго вместе, разногласия в политических взглядах у них порой бывают, но на избирательный участок всегда приходят вместе.

«Всегда ходим на выборы. Потому что от этого зависит не только наша жизнь, но и будущее наших детей и внуков. И сейчас ходить на участок не только приятно, но и, в нынешней эпидемиологической ситуации, безопасно, организовано всё хорошо. И измеряют температуру, и руки обрабатывают, выдают маску и перчатки.

Знаем и то, что сейчас на нашем участке все голосование записывается на видеокамеры - думаем, что так и должно быть, все честно и прозрачно. А с членами избирательной комиссии мы знакомы давно, они нам все вежливо и понятно всегда объясняют, - делятся Лутошкины.

Наталья Рыбина. Газета «Боевое слово» Белозерского района.

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