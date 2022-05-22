На кладбище безымянных появились имена зауральцев

Ежегодно в ноябре в Германии отмечают День покаяния и молитвы, для немецкого народа это большой праздник. Несмотря на многолетние расхождения в политическом мировоззрении наших стран, немцы в этот праздник вспоминают русских солдат, погибших во Второй мировой.

Траурная дорога

Так, в минувший День покаяния и молитвы прошла ежегодная церемония памяти военнопленных на кладбище безымянных в Эрбке (Германия, федеральная земля Нижняя Саксония). На этом кладбище в годы Великой Отечественной войны были похоронены советские военнопленные – узники нацистского лагеря Stalag XI D (321), созданного в 1941 году в Люнебургской пустоши, недалеко от деревни Эрбке. В мероприятии приняли участие общественные деятели, школьные учителя, учащиеся и группа «Дорога памяти» – добровольное объединение местных жителей. Учащиеся выпускных классов школы Лиет города Бад-Фаллингбостель в рамках проекта «Мы пишем ваши имена» изготовили глиняные таблички с именами 100 советских солдат, погибших в плену и похороненных на этом кладбище.

Началась церемония с траурного шествия от платформы железнодорожной станции в Бад-Фаллингбостеле. Участники шествия прошли путь памяти до кладбища безымянных в Эрбке, прошли той дорогой, которой 80 лет назад шли десятки тысяч измученных и истерзанных голодом и пытками советских военнопленных. Немцы прошли дорогой памяти, чтобы напомнить об их судьбе и страданиях и о преступлениях фашизма. Шествие завершилось на кладбище, где участники церемонии по очереди в микрофон называли имена погибших военнопленных и возлагали таблички с именами на мемориальной плите у основания монумента. Позже эти таблички были закреплены на стелах. На мемориальной плите написано: «ZumGedenkendervielentausendsowjetischenSoldatendieinderKriegsgefangenschaftverstarben» – «В память о многих тысячах советских солдат, погибших в плену».

Обречённые на гибель

Они попали в плен западнее Вязьмы, в районе города Ельня, при прорыве обороны советских войск наступавшими на московском направлении немецкими войсками группы армий «Центр». Под Вязьмой было убито и ранено более 380 тысяч советских солдат и более 600 тысяч захвачено в плен противником. Их, как и многих других плененных под Ельней, доставили на железнодорожную станцию Бад-Фаллингбостель в вагонах, не предназначенных для перевозки людей, и многие умерли уже в пути. Доставили их в лагерь в Эрбке 25 октября 1941 года. В лагере на каждого пленного заводили карту, куда вносились его персональные данные, выдавали металлический жетон с номером лагеря и личным лагерным номером, который заменял имя и фамилию. Сам лагерь представлял собой лишь огороженную забором из колючей проволоки территорию, на которой не было бараков. Несмотря на то, что Германия подписала и ратифицировала Женевскую конвенцию, обращение с советскими военнопленными было бесчеловечным. Военнопленные в Эрбке, размещенные под открытым небом, сами рыли себе жилища, не получали полноценной пищи и были обречены на страдания от голода, холода и болезней. С ноября 1941 года по февраль 1942 года лагерь был изолирован из-за эпидемии сыпного тифа. Именно в этот период в лагере умирало до 400 человек в сутки. Точное количество военнопленных, похороненных на кладбище в Эрбке, неизвестно – их численность колеблется от 11900 до 14000 человек.

Вспомнить всех

До недавнего времени ХибатуллаГалимович, НуртдинЖамалетдинович и ШарафутдинМулюкович числились пропавшими без вести. Сведения об их судьбе удалось установить в ходе поиска по документам Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО РФ, г. Подольск), размещенным на сайте ОБД «Мемориал», а именно по донесениям о военнопленных Управления по учету погибших и пропавших без вести.

В 2007 году по инициативе общественной организации Рабочая группа «Берген-Бельзен» и Немецкого Народного Союза по уходу за военными захоронениями был запущен проект «Мы пишем ваши имена». Организаторами данного проекта и членами Рабочей группы «Берген-Бельзен» являются Петер Ваннингер и Алла Русанова-Ваннингер. Они посвятили себя общественной работе и уже много лет помогают родственникам погибших в плену выяснить их судьбы и побывать на местах захоронений, получают много запросов из России и из бывших советских республик. Изучая архивные документы, они собирают информацию о советских военнопленных и занимаются составлением списков похороненных на кладбищах в Витцендорфе, Хёрстене и Эрбке. Алла также помогает родственникам военнопленных с переводом записей персональных карт с немецкого языка. Их стараниями сотни семей нашли своих солдат. Министерством обороны России Петер и Алла были награждены медалями «За заслуги в увековечивании памяти погибших защитников Отечества».

От лица родственников погибших, Совета ветеранов Сафакулевского района и от себя лично хочу выразить огромную признательность и благодарность за сохранение и увековечивание памяти погибших советских солдат организаторам проекта «Мы пишем ваши имена» Петеру Ваннингеру и Алле Русановой-Ваннингер, объединению жителей д. Эрбке и г. Бад-Фаллингбостель из группы «Дорога памяти», учителям и учащимся школы Лиет и бургомистру г. Бад-Фаллингбостель. Отдельная благодарность за помощь в увековечивании памяти наших земляков СариеТубиловой, внучке советского солдата ИлькаеваСайдиханаЗахитовича, погибшего узника лагеря Stalag XI D (321). Благодаря им в тот день, 17 ноября 2021 года, вместо лагерных номеров погибшие советские солдаты вновь обрели имена…

В том горьком списке звучали имена и наших земляков– уроженцев Сафакулевского района. Вот о чём гласят изготовленные германскими школьниками таблички:

ГалимовХибатуллаГалимович, 1906 г.р., уроженец д. Мурзабаево. Призван Сафакулевским РВК 26.06.1941. Рядовой. Служил в 959-м стрелковом полку 309-й стрелковой дивизии. Попал в плен 06.10.1941. Находился в лагере Stalag XI D (321). Лагерный номер 20903. Погиб в плену 04.01.1942.

ЖамалетдиновНуртдинЖамалетдинович, 24.09.1903 г.р., уроженец с. Сулюклино. Призван Сафакулевским РВК 01.09.1941. Рядовой. Служил в 315-м стрелковом полку 19-й стрелковой дивизии. Последнее письмо, которое он написал с дороги под Смоленском, его жена, ЖамалетдиноваБадриниса, получила 11.10.1941 г. Попал в плен 03.10.1941. Находился в лагере Stalag XI D (321). Лагерный номер 20904. Погиб в плену 31.12.1941.

Насретдинов ШарафутдинМулюкович, 12.11.1909 г.р., уроженец с. Абдульменево. Призван Сафакулевским РВК 25.08.1941. Связь с ним прекратилась 19.09.1941. Попал в плен 03.10.1941. Находился в лагере Stalag XI D (321). Лагерный номер 20907. Погиб в плену в неустановленное время, вероятно, в период карантина с ноября 1941 г. по февраль 1942 г.

К сведению

День покаяния и молитвы – праздник Евангелической церкви в Германии, празднуемый в предпоследнюю среду перед началом протестантского литургического года, который начинается в первое воскресенье Адвента, то есть предрождественского периода. Иными словами, праздник приходится на среду с 16 по 22 ноября каждого года. Ранее праздник был официальным выходным днем на всей территории Германии, однако сейчас от работы освобождаются только жители Саксонии.

Вадим Шарипов, село Сулюклино.

Сафакулевская районная газета «Трудовая слава». Фото предоставила Алла Русанова-Ваннингер. Использована информация из материалов Рабочей группы Берген-Бельзен (AG Bergen-Belsene.V.), с сайта ОБД «Мемориал» и других источников.