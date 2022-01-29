На Крещение в Частоозерье выступил знаменитый ансамбль «Дорос»

Частоозерский храм Рождества Христова обладает очень хорошими акустическими характеристиками и светлой энергетикой. Об этом обозревателю «Нового мира» заявил основатель и художественный руководитель мужского вокального ансамбля «Дорос» Константин Сенченко, который выступил в сельской церкви вечером накануне праздника Крещения Господня.

Ансамбль «Дорос», если можно так сказать, «приписан» к музею «Покровский Собор» храма Василия Блаженного (г. Москва). Его участники, являясь светскими людьми, свою миссию видят в сохранении профессиональных традиций церковного пения и русской хоровой культуры.

«Дорос» с успехом выступает на московских подмостках и неоднократно становился лауреатом международных конкурсов. Но вот уже много лет на один из главных христианских праздников ансамбль неизменно приезжает с концертом в провинциальное село. Почему?

- Мы в восторге от Частоозерья, от зауральской природы и от храма, который был построен на средства предприятия «Велес» и с каждым годом становится все краше. Мы всегда с радостью приезжаем сюда, в том числе из глубокого человеческого уважения к депутату Государственной Думы Александру Владимировичу Ильтякову. Он много делает для возрождения русского села. Хотелось бы, чтобы таких людей в стране было больше, - объяснил нам Константин Сенченко.

По его словам, впервые они приехали в Частоозерье в 2016 году на открытие памятника великому русскому поэту Сергею Есенину. И с тех пор ежегодно откликаются на приглашение Ильтякова выступить в селе на празднике Крещения Господня.

- Сделать это нелегко, потому что все мы, участники ансамбля, поем на церковных службах в московских храмах. Но мы все-таки изыскиваем возможность и приезжаем в ваше замечательное село. Скажу более: теперь мы с нетерпением ждем этих поездок, - признался Константин Сенченко.

Он утверждает, что в частоозерском храме Рождества Христова очень хорошие акустические характеристики и светлая энергетика. В нем отдыхаешь от столичной суеты и набираешься сил на год вперед.

Во время выступления «Дорос», состоящий из шести человек, исполнил церковные пения и народные песни. Наверное, лучшую оценку им дал настоятель храма Рождества Христова села Частоозерье иерей Александр (Шумилов):

- В душе каждого человека есть струны. Они, как на гитаре, иногда расстраиваются. Ансамбль «Дорос» помогает их настроить заново. Церковное пение — лучший камертон, чтобы струны души снова зазвучали в лад. После него человек забывает капризы и обиды, обретает внутренний мир, начинает веселиться и радоваться жизни.

После выступления, молебна и крестного хода участники «Дороса» вместе с Александром Ильтяковым, частоозерцами и многочисленными гостями села окунулись в крещенскую купель.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.