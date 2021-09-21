На Курганском ипподроме появился отдельный манеж для занятий по иппотрепии

Их проводят специалисты Курганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Это очень востребованная услуга, в рамках программы реабилитации ребята её получают бесплатно - бюджет оплачивает работу специалистов и содержание трёх лошадей.

Ипподром предоставил помещение.

Благотворительная организация «Добрая земля» помогла его обустроить – провести электричество, завезти песок.

Чтобы создать в манеже более уютную атмосферу, Курганское отделение Российского детского фонда готово предоставить художественные материалы и привлечь творческую молодежь для росписи стен.

Занятия на ипподроме проходили и раньше, но теперь ребята вместе со специалистами смогут делать это в любую погоду и в любое удобное время.

Ежегодно занятия по иппотерапии проводят для 240 ребят. В основном это дети с ДЦП, синдромом Дауна, аутисты. Они получают лечебный эффект не только от верховой езды, но и от контакта с лошадями, ухода за ними.

Фото Николая Пушилина.