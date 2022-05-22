На Курганском ипподроме состоялась церемония открытия 80-й легкоатлетической эстафеты

На Курганском ипподроме состоялась церемония открытия легкоатлетической эстафеты, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Открыли церемонию начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин, исполняющий обязанности генерального директора Издательского Дома «Новый мир» Александр Скорбенко и главный судья эстафеты, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Андрей Рязанов.

На легкоатлетическую эстафету прибыло около тысячи спортсменов из разных уголков Курганской области. Церемония открытия началась с парада участников забегов, которым в роли командующего выступила мастер спорта Российской Федерации международного класса Татьяна Михайлова.

С приветствием к легкоатлетам выступил Сергей Моторин: «Два года мы с вами ждали проведения эстафеты. Да, новый формат, новое место, но я надеюсь, будут и новые результаты. Мы будем творить сегодня эту историю с вами вместе», - сказал начальник спортуправления, выразив надежду, что эстафета когда-нибудь вновь будет проходить в старом формате – на улицах Кургана.

«Эстафета откроет новые имена. Это новые победы это новые встречи и общения. Я хочу поблагодарить областной спортивный комитет за то, что спортивный праздник, благодаря усилиям многих сторон, спонсоров состоялся», - приветствовал участников забегов Александр Скорбенко.

После церемонии был дан старт первому забегу, в котором участвуют представители общеобразовательных школ.

На месте проведения соревнований дежурит полиция и скорая помощь. Между тем, участникам эстафеты раздают газету «Новый Мир».

Прямая трансляция 80-й легкоатлетической эстафеты ведется в социальной сети Вконтактев группе газеты «Новый мир».

Фото Николая Пушилина.