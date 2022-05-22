На курганском теплопункте засияло терракотовое солнце и распустились листья

В Кургане художники превратили скромные серые стены теплопункта (недалеко от пересечения улиц М.Горького и Ленина) в настоящий арт-объект.

На стенах теплопункта засияло терракотовое солнце и распустились листья. Новый арт-объект появился в Кургане в рамках городского фестиваля стрит-арта.

Идея нового стрит-арта принадлежит известному в нашем городе творческому объединению «Абстракт». Как рассказал руководитель проекта Александр Казанцев, фестиваль стрит-арта при поддержке администрации города проходит в Кургане не первый год. За это время десятки объектов приобрели «вторую жизнь».

«Фестиваль дает художникам возможность самовыразиться, сделать что-то интересное, а главное - полезное для города. Уличное искусство преображает Курган и дает выплеснуться творческой энергии горожан. Люди начинают менять к лучшему территорию, на которой живут, причем делают это вдохновенно, своими руками», - поделился Александр Казанцев.

Теплопункт на пересечении улиц М.Горького и Ленина преобразился благодаря партнерству городской администрации, кофейни «Друзья друзей» и талантливой художницы Лины Селезневой.

По ее словам, основная идея – единение с природой. Это очень важно для современного человека, особенно в центре города, уверена молодая художница.

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