На курганском заводе «Темпер» будут производить импортозамещающие фильтры для сферы ЖКХ

Курганское предприятие «Темпер» намерено наладить производство фильтров для трубопроводов для сферы ЖКХ, которые на российском рынке на сегодняшний день представлены в большинстве своем импортной продукцией. Здесь уже разработан опытный образец, полностью состоящий из отечественных комплектующих, сообщил ТАСС директор завода Сергей Доронин.

«Более 90% фильтров ввозится в Россию - это литые чугунные фильтры. К сожалению, с советских времен у нас литейное производство не так стало развито, и многие [закупки] в Китай ушли - сейчас по таким фильтрам в основном импорт на рынке присутствует. Мы сделали тот же самый фильтр, только произведенный из трубы, которую производим для шаровых кранов - то есть сам принцип изготовления другой, доступный. Сейчас сертификацию провел, на рынок вывожу - пока изготовлены опытные образцы и небольшие мелкосерийные партии. Сейчас вот планируем расширяться, чтобы запускать именно серийное производство, выходить на опт», - рассказал Доронин.

По его словам, предприятие рассматривает возможность в дальнейшем не просто запустить производство фильтров на имеющихся мощностях, увеличив количество сотрудников, но и запустить еще одну производственную площадку, равноценную по масштабам занимающейся производством шаровых кранов.

Доронин добавил, что ввиду ситуации с санкциями ожидается некоторый дефицит этого вида товара, и запуск производства крайне актуален. По его данным, на рынке представлены подобные фильтры некоторых российских производителей, но с импортными комплектующими.

«Возникли сложности с международной логистикой. Ладно сейчас что-то есть на складах, но что будет летом, в следующий сезон", - передает слова собеседник ИА ТАСС.

В планах предприятия расширить имеющуюся линейку шаровых кранов, увеличив разнообразие диаметров продукции.

По мнению руководителя «Темпера», на предприятии ситуация с санкциями не сказалась негативно, в том числе не пострадал объем экспорта. Так, из 10 европейских стран от продукции курганского завода отказались лишь Украина и Латвия, в то время как предприятие экспортирует продукцию в 20 стран. На «Темпере» используют отечественное сырье и комплектующие, поэтому ситуация не отразилась и на самом производстве.

Фото предприятия Темпер.

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