На месте крупной свалки под Шадринском появится зеленый холм

Для улучшения экологической обстановки в регионах России учрежден Национальный проект «Экология». Он включает в себя 11 федеральных проектов. Курганская область участвует в четырех из них. Это «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов».

Об этом, выступая на II Экологическом научно-общественном форуме Зауралья, который проходит сегодня в городе Кургане, сообщил начальник отдела охраны окружающей среды управления экологии и недропользования департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Александр Зырянов.

Так, в рамках федерального проекта «Чистая страна» запланирована ликвидация несанкционированной свалки (полигона) в городе Шадринске. Срок его реализации – 2022-2023 годы. Подрядчик в ходе конкурсных процедур уже определен. Сумма контракта – 136 млн рублей.

- Площадь свалки составляет около 12 гектаров. Для сравнения: это примерно половина Шуховского полигона, расположенного вблизи Кургана. Работы по рекультивации предполагают уплотнение шадринской свалки, ее пересыпку двумя слоями песка и слоя на основе бентонитовых глин между ними, нанесение сверху плодородного слоя и засевание на нем трав. В итоге мы должны получить пологий холм, покрытый многолетними травами. Работы должны завершиться в октябре следующего года, - раскрыл детали Александр Зырянов.

По его словам, по аналогичному сценарию должна быть ликвидирована свалка вблизи города Катайска. Сейчас на объекте, площадь которого составляет 1,6 гектара, ведутся проектные работы. Предполагаемая стоимость контракта – 40 млн рублей.

- Мы постараемся добиться включения Катайской свалки в федеральный проект «Чистая страна», поскольку собственными силами региону рекультивировать этот объект будет тяжело, - сообщил Александр Зырянов.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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