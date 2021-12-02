На мобилизационные сборы отправилась вторая команда курганцев

Курганцу Александру Листьеву 45 лет. Призывной возраст, казалось бы, давно в прошлом. Но капитан запаса вновь решил примерить на себя армейскую лямку.

- Из средств массовой информации я узнал, что в России формируется мобилизационный людской резерв. Я решил принять участие в этом и вспомнить, что такое армейская служба, - рассказал обозревателю «Нового мира» «новобранец».

Помимо Александра аналогичное желание изъявили еще порядка 30 человек. Сегодня, 29 ноября, их отправили в войсковую часть №31612 поселка Еланский Свердловской области.

- Мобилизационные сборы продлятся один месяц. Граждане будут проходить их в соответствии с полученной ранее военно-учетной специальностью. Они восстановят навыки, полученные прежде в ходе прохождения службы, - сообщил нашему изданию военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов.

Отметим, что это уже вторая команда резервистов, направленных на мобилизационные сборы из Зауралья. Первая ранее прошла их в войсковой части под Чебаркулем Челябинской области. Буквально на днях ее участники вернулись домой. Многие признались, что, несмотря на суровый армейский быт, хорошо отдохнули и даже помолодели – люди старших поколений все в детстве играли в «войнушку»!

По словам облвоенкома, полковника Зарипова, мобилизационный людской резерв создается для устранения последствий чрезвычайных ситуаций. Резервистов будут привлекать в случае наводнения, природных пожаров и так далее.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.