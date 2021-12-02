На одном из домов в Далматово появился портрет изобретателя радио Попова

Всё это тесно переплетено в картине, написанной на фасаде многоквартирного дома. Далматовцы уже привыкли к тому, что в городе появляется что-то новое. Вот и эта картина на стене многоквартирного дома № 97 по улице 4-го Уральского полка тоже активно обсуждалась в группах социальных сетей. Что будет изображено, почему именно здесь и многие другие вопросы задавали люди друг другу.

По инициативе муниципальных властей в Далматово появилось граффити – портрет изобретателя радиосвязи Александра Степановича Попова. Улица 4-го Уральского полка, по словам главы города Сергея Спицина, довольно широкая, поэтому картина здесь хорошо просматривается.

Почему же именно Попов? Хотя русский физик, инженер-электротехник был уроженцем поселения Турьинские рудники Верхотуринского района Пермской губернии, судьба его, пусть и не надолго, но привела в наш тихий заштатный городок. Здесь будущий изобретатель два года учился в Далматовском духовном училище, где преподавал его старший брат. Имя изобретателя носит средняя школа №2.

В нашем городе это не первое граффити тюменского художника Владислава Тахтаулова. Его картины украшают фасад Далматовской школы искусств и средней школы № 2.

Теперь благодаря картинам даже кирпичные стены зданий рассказывают историю нашего города.

Газета "Далматовский вестник".