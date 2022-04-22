На первом канале стартовала премьера художественного фильма, посвященная нашему земляку

На Первом канале на этой неделе стартовала премьера - сериал «Начальник разведки». Детективный многосерийный фильм расскажет историю становления советской разведки через судьбу её молодого руководителя - 31-летнего Павла Фитина - реального исторического персонажа.

По словам актера, исполнившего главную роль, он чувствовал невероятную ответственность за создаваемый на экране образ.

Впервые широко и громко для жителей Курганской области имя Павла Михайловича Фитина прозвучало в 2007 году, когда в городской газете «Курган и Курганцы» от 27 ноября на первой полосе был размещен материал который назывался «Генерал советской разведки» и был посвящен нашему земляку, генерал-лейтенанту Фитину, который в годы второй мировой войны возглавлял внешнюю разведку СССР.

Но даже кадровым сотрудникам регионального УФСБ это имя долгое время было не известно. Впервые о том, что П.М. Фитин является нашим земляком, зауральцы узнали в 2003 году, и это тоже было делом случая. Находясь в служебной командировке в г. Москве, в штаб-квартире СВР России в Ясенево, Олег Михайлович Ильин, возглавлявший тогда группу разведки Управления, в музее СВР России узнал эту информацию.

В 2004 году мы направили запрос в СВР и получили первые материалы и фотодокументы.

После этого и началась определенная поисковая работа, результатом которой явилось информирование населения региона и увековечивание памяти нашего прославленного земляка.

Павел Михайлович Фитин родился в крестьянской семье 28 декабря 1907 года в селе Ожогино Ялуторовкого уезда Тобольской губернии. Позднее это село отошло к Курганской области. После окончания начальной школы в 1920 году он в неполные тринадцать лет пошел работать в созданную в родном селе сельхозартель «Звезда», где вскоре вступил в комсомол. Стране были нужны грамотные кадры, и вскоре он был принят в среднюю школу.

Член партии с марта 1927 г.

С мая 1927 г. - председатель Бюро юных пионеров, заместитель ответственного секретаря Шатровского райкома ВЛКСМ. По комсомольской путевке его направляют на курсы по подготовке в вуз при Тюменском окружном отделе народного образования, где он обучается с июня 1926 г. и в августе 1928 г. поступает в Институт механизации и электрификации сельского хозяйства в Москве. В студенческие годы пристрастился к написанию статей в стенгазете и проявил незаурядный талант журналиста.

После окончания в июле 1932 года института и недолгой работы в качестве инженера лаборатории сельхозмашин родного ВУЗа переходит на работу в редакцию индустриальной литературы союзного издательства «Сельхозгиз», где делает стремительную карьеру на журналистско-редакционном поприще с годичным перерывом на срочную красноармейскую службу в в/ч 1266 МВО (октябрь 1934 г. - ноябрь 1935 г.)

С октября 1932 г. – он уже заведующий редакцией индустриальной литературы в «Сельхозгизе», а с ноября 1936 г. становится заместителем главного редактора.

Возможно, его профессией на всю жизнь оставалась бы издательская деятельность, но жизнь сделала крутой поворот, благодаря которому Фитин неожиданно для себя на долгие годы оказался на службе в органах госбезопасности, возглавив внешнюю разведку в такой непростой для страны период и достигнув выдающихся результатов на этом посту.

Дело в том, что в результате репрессий 1937-38 годов, советская внешняя разведка была практически обезглавлена, связь с агентами потеряна, резидентуры разгромлены и не действовали. Разведывательная информация из-за рубежа фактически перестала поступать. Необоснованные чистки органов государственной безопасности, получившие в народе название «ежовщина», выкосили кадры. В этой ситуации остро встал вопрос о пополнении разведведомства молодыми сотрудниками с высшим образованием.

В начале 1938 года из-за отсутствия квалифицированных кадров было решено «укрепить» органы НКВД и провести «партнабор». Фитин в числе других гражданских специалистов в марте 1938 года направлен на учебу в высшую школу НКВД. После окончания специальных ускоренных курсов в знаменитой Школе особого назначения (ШОН) № 101, готовившей кадры для внешней разведки, в августе того же года направляется стажером в 5-й отдел ГУГБ НКВД СССР (внешняя разведка).

На тот момент Политбюро рассмотрело вопрос об улучшении работы внешней разведки органов государственной безопасности. Общий штат ее увеличился вдвое и составил 210 человек. В иностранный отдел НКВД направлялись выпускники ШОН – коммунисты с опытом партийной и организаторской работы. Однако это не решало проблемы, поскольку опыта работы за рубежом они не имели.

В условиях острой нехватки разведывательных кадров и арестов выдвиженцев Н.И. Ежова, когда в отделениях 5-го отдела ГУГБ НКВД порой не было ни одного сотрудника, Фитин делает быструю карьеру. С августа по октябрь 1938 года он оперуполномоченный, начальник 9-го отделения 5-го отдела ГУГБ НКВД. С 1 ноября 1938 заместитель начальника, а с 13 мая 1939 начальник 5-го отдела (разведка) Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. С этого момента стоял во главе советской политической разведки (которая под названием 1-го управления входила то в состав НКВД, то НКГБ) всю Великую Отечественную войну, до 15 июня 1946 года.

Несмотря на молодость П.М.Фитина, которому к моменту назначения на руководящий пост исполнилось всего тридцать один год, выбор начальника разведки органов государственной безопасности оказался правильным. Его высокий интеллект и выдающиеся организационные способности особенно ярко проявились в годы Великой Отечественной войны.

По воспоминаниям сослуживцев Павел Фитин был очень доступный, простой в обращении с подчиненными. По обычно доброму выражению лица его трудно было отнести к властным людям. Но воля у него была крепкая. Разговаривал он всегда спокойно, придокладах подчиненных вел себя доброжелательно, поощряя к инициативным предложениям. Решения принимал быстро, смело брал на себя ответственность.

Наследство ему досталось тяжелое. К тому времени назревал крупнейший европейский конфликт, западные державы явно желали натравить Гитлера на Советский Союз и за его счет удовлетворить территориальные претензии Германии. Москве необходимо знать реальные замыслы Гитлера и его европейский партнеров, однако от загранаппаратов разведки информация на этот счет не поступает, там порой фактически некому работать.

Молодой начальник начал с восстановления резидентур за границей. Для связей с законсервированной агентурой им направлялись туда как опытные, так и молодые сотрудники. В результате за короткий срок ему удалось воссоздать 40 зарубежных резидентур, направить в них более 200 разведчиков, а также восстановить многие нелегальные резидентуры. Это сразу отразилось на результатах - в Центр потекла секретная информация.

В этот же период Фитин руководит рядом спецопераций, наиболее известной из которых стала ликвидация Льва Троцкого в августе 1940 года.

В полную силу внешняя разведка органов государственной безопасности смогла заработать только с апреля 1941 года.

С июля 1940 года по июнь 1941 года внешнеполитическая разведка направила руководству страны более 120 детальных сообщений. В них отслеживались не только военные приготовления Германии, но и сведения о военно-хозяйственных приготовлениях к эксплуатации советских территорий, которые будут захвачены вермахтом.

Уже в это время Фитин вызывает раздражение у Лаврентия Берии. Фитин направляет в закордонные резидентуры разведчиков, которых отзывал Берия и делал не выездными. У Фитина они начинают эффективно работать. Берия знает, что Сталин войны не хочет, стремится ее предотвратить, считает, что ранее середины 1942 года она начаться не должна. Берия грозится «стереть в лагерную пыль всякого», кто говорит о неотвратимости войны, объявляет такие сведения злостной дезинформацией английской разведки. Фитин с эти не согласен, он не просто говорит, пытается использовать весь свой ресурс, чтобы донести получаемую информацию до первого лица, предупредить.

17 июня нарком госбезопасности Всеволод Меркулов и начальник 1 Управления Павел Фитин вызваны к Сталину. Они докладывают Сталину точную дату начала войны. Сталин интересуется источником информации, после паузы делает вывод - «Дезинформация! Можете быть свободны». Но он запоминает этого молодого старшего майора госбезопасности, возглавляющего политическую разведку страны. И в дальнейшем вспомнит его не раз, проникаясь постепенно доверием к его информации. Именно это обстоятельство до определенных пор было для Фитина своеобразной «охранной грамотой» от Берии, который невзлюбил молодого, напористого и достаточно независимого начальника разведки.

Особое место занимает получение разведкой информации по ядерному проекту США и Великобритании и роль Павла Фитина в актуализации этой информации.

Информация о том, что в Великобритании ведутся работы по созданию «супероружия», вызвала отрицательную реакцию Берии и была расценена им как «отвлечение на негодный объект». Фитин упорно доказывает необходимость работы по атомному проекту. Благодаря этому в июле 1943 г. ГКО СССР принимает специальное постановление о работе над атомным оружием в нашей стране и определяет задачи внешней разведке.

Настойчивость молодого начальника разведки органов госбезопасности находит поддержку у Сталина. Руководителем советского атомного проекта он назначает молодого ученого Курчатова, а куратором этой тематики - Берию. Разведка органов госбезопасности, руководимая П. Фитиным, успешно справилась с поставленными перед ней задачами. К концу 1945 года от резидентур в Англии, США и других странах была получена необходимая документальная информация, позволившая нашей стране в кратчайший срок создать собственное ядерное оружие и тем самым положить конец монополии США в этой области. Недаром работа по «атомному проекту» относится к одному из самых важных достижений советской внешней разведки за всю историю ее существования.

После войны от былого недоверия вождя к сообщениям разведки не осталось и следа. Упрочился и авторитет самого Павла Фитина, который вопреки прогнозам Берии оказался прав в отношении сроков нападения Германии на СССР.

Вскоре после Победы генерал-лейтенант ГБ Павел Фитин участвовал в работе Потсдамской конференции, затем вернулся к исполнению своих обязанностей. Однако в результате междоусобных интриг группировок Виктора Абакумова и Лаврентия Берии в недрах органов госбезопасности страны П. М. Фитину пришлось расстаться с московским кабинетом.

Считается, что именно Лаврентий Берия, плохо относившийся к Фитину ещё с довоенных времен, добился в июне 1946 года его освобождения от занимаемой должности. До конца года он находился в распоряжении управления кадров МГБ без назначения. Затем был направлен заместителем уполномоченного Министерства госбезопасности в Германию, где работал до 1947 года под руководством Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и будущего первого председателя КГБ СССР И.А. Серова.

Отставка Жукова в 1946-м и перевод его на Урал сказалась и на карьере генерала Фитина. С 1 апреля 1947 г. он служил должности заместителя начальника управления госбезопасности по Свердловской области, 27 сентября 1951 года переведен в Казахстан министром госбезопасности Казахской ССР.

После смерти Сталина, Фитин 16 марта возглавил Управление МВД Свердловской области, но руководил им 4 месяца, 29 ноября 1953 года по «служебному несоответствию» уволен из органов без пенсии, поскольку 46-летний генерал-лейтенант не имел соответствующей выслуги лет.

Однако этот удар не сломил генерала. С апреля 1954 года по август 1959-го он работает в Министерстве госконтроля СССР и комиссии советского контроля при Совете Министров страны.

С августа 1959 года и вплоть до своей кончины Павел Михайлович Фитин работал директором фотокомбината Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами.

Павел Фитин умер 24 декабря 1971 года, буквально несколько дней не дожив до 64-летия.

Похоронен в Москве на Введенском кладбище рядом со своим боевым другом, Героем Советского Союза полковником-чекистом Станиславом Ваупшасовым (1899-1976) и другим талантливым разведчиком Александром Демьяновым (1910-1978).

За время руководства внешней разведкой и большие заслуги в деле обеспечения государственной безопасности страны П.М. Фитин был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды и Красного Знамени Тувы, целым рядом зарубежных орденов, многими медалями, а так же нагрудным знаком «Заслуженный работник НКВД».

Специалисты считают, что при П. М. Фитине советская разведка достигла самых выдающихся результатов. Под его руководством советская разведка сделала блестящие успехи, была создана (и восстановлена после разгрома в 1936-1938) разветвленная разведсеть, с СССР стали сотрудничать наиболее ценные за всю историю разведки агенты.

Видный американский разведчик Ален Даллес, в послевоенные годы возглавивший ЦРУ США, информацию, добываемую советской разведкой в годы войны, назвал «пределом мечтаний любой разведки мира».

Как я уже говорил, в канун 100-летия со дня рождения П.М. Фитина первая большая публикация в региональной прессе была подготовлена на основе наших материалов. В это же время по инициативе ветеранов и сотрудников разведки нашего Управления началась работа по увековечиванию памяти нашего земляка. К этой работе привлечена администрация Шатровского района, большую организационную работу в этом направлении провел президент торгово-промышленной палаты Курганской области, наш ветеран Сочнев Евгений Александрович. В этом же году группа сотрудников и ветеранов Управления впервые выехала в с.Ожогино Шатровского района, для знакомства с администрацией, активом села и решения практических вопросов.

Результатом рабочей встречи было решение о создании мемориала в селе Ожогино и его открытия в канун празднования Дня Победы в 2008 году. Об этом ГТРК Курган сделала репортаж, который мы сегодня предлагаем Вашему вниманию.

Фактически с этого времени начался этап своеобразного сотрудничества с администрацией села. Наши сотрудники передали в школьный музей имеющиеся материалы, большую заинтересованность в этом начинании проявила бессменный Глава сельского совета Вербицкая Алефтина Васильевна. Благодаря ее стараниям, в музейном формировании села в настоящее время собран, вероятно, самый полный материал о П.М. Фитине.

Стало доброй традицией выезды ветеранов и сотрудников разведки Управления в с.Ожогино для проведения торжественных мероприятий, обычно они приурочивались к празднованию Дня Победы. В этом году 5 мая на мемориальном комплексе, открытом в центре села в память земляков-ожегинцев - генерал-лейтенанта Фитина Павла Михайловича, героя Советского Союза Залесова Прохора Денисовича, односельчан, погибших на фронтах ВОВ, состоялся митинг памяти зауральцев – участников ВОВ, ушедших из жизни в годы войны и послевоенный период.

В мероприятии приняли участие Председатель Курганской областной Думы Казаков Владимир Николаевич, глава районной администрации Рассохин Леонид Александрович, сотрудники и ветераны Управления ФСБ России по Курганской области, подшефный кадетский класс школы № 24 г.Кургана.

11 октября текущего года в рамках мероприятий посвященных 105 годовщине со дня рождения П.М. Фитина на Шатровскую землю в с. Ожогино прибыли представители ветеранских организаций управлений ФСБ УрФО и сотрудники разведподразделения Управления. Совет ветеранов решил провести это мероприятие не дожидаясь зимних холодов, чтобы заложить аллею памяти в селе Ожогино. На состоявшемся митинге выступили ветераны органов безопасности, глава администрации района и селяне. Учащиеся Ожогинской школы читали стихи, а ребята из детского сада возложили к памятнику цветы. Ветераны подарили администрации села цифровой фотоаппарат и компьютер для ожогинской начальной школы.

По информации УФСБ по Курганской области.

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