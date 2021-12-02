Новый мир
Курган -4o
Курс ЦБ:$74,0683,81
16+
Версия для слабовидящих

На ремонт роддома в Кургане выделят из областного бюджета 30 млн рублей

В областном центре все крупные медицинские специализированные учреждения проходят реновацию

2 декабря, 2021 - 18:00

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что на ремонт роддома в Кургане планируется выделить 30 миллионов рублей.

- В Кургане все крупные медицинские специализированные учреждения проходят реновацию, - отметил глава региона, - это и областная клиническая больница, это и онкодиспансер, БСМП и еще несколько учреждений. Более того, мы строим несколько новых объектов.

Курганский роддом был единственным, которого пока что не коснулась модернизация. Также на решение повлияли обращения местных жительниц.

Губернатор побывал в этом учреждении здравоохранения и заявил, что на ремонт роддома будет выделено 30 миллионов рублей.

- Я думаю, коллеги меня поддержат в этом решении, - полагает глава региона, - ведь наши девушки должны рожать в комфортных условиях и чистоте.

Средства планируется выделить в ближайшее время, чтобы ремонтные работы стартовали уже в начале следующего года.

2 декабря, 2021 - 18:00

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество