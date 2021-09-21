На семь дней Курган впервые станет центром уникального проекта всего УрФО

С августа 2021 Курганское областное отделение СТД РФ приступило к реализации международного проекта «За горизонт и дальше…». Это обмен опытом между театральными педагогами России, Германии и Казахстана в сфере инклюзии.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Основные партнеры проекта немецкая компания Deutsche Jugend in Europa, Landesverband NRW e.V. и Национальный Дельфийский Комитет Республики Казахстан.

Первая часть проекта «Прыжок в будущее» пройдет в формате онлайн. Участвуя в дискуссиях, практических семинарах, открытых занятиях, а также работая в малых группах, специалисты на практике продемонстрируют театрально-педагогические наработки в обучении людей с ограниченными возможностями актерскому мастерству с использованием методик работы в формате онлайн.

В марте 2022 года запланирована вторая часть проекта в формате офлайн. Семь педагогов из УРФО, в случае благоприятной эпидемиологической обстановки, будут иметь возможность получить практический опыт в Германии. В мае 2022 года семь специалистов из Германии, имеющих международный опыт участия в инклюзивных театральных проектах, приедут в Курган.

На семь дней наш город впервые станет центром уникального проекта всего Уральского региона. Участниками проекта станут не только театральные педагоги региона, но педагоги и студенты Курганского университета, учащиеся школы «Инклюзион» и инклюзивных творческих студий нашей области.

Итогом совместной работы станет выпуск методического пособия.