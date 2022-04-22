На стене Памяти в Парке Победы проведут масштабные реставрационные работы

На стене Памяти в Парке Победы планируют провести масштабные реставрационные работы.

В ходе обследования мемориала было зафиксировано расхождение мраморных плит. Сейчас в целях безопасности это место огородили сигнальной лентой. По словам подрядчика, директора Строительно-монтажного управления № 1 Алексея Гуркина, в течение недели здесь будет установлена поддерживающая ограждающая конструкция, сейчас ведетсяее изготовление. После этого рабочие приступят к разборке мраморных панелей и спланируют дальнейшие работы. Конструкцию временно, на период ремонта, закроют баннером ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава города Кургана Елена Ситникова подчеркнула, что выполнить в полном объеме аварийно-восстановительные работы на этом объекте до Дня Победы не удастся. «Полностью приведем в порядок мемориал уже после 9 мая. Я хочу обратиться к нашим горожанам: пожалуйста, относитесь с уважением к памятникам и мемориалам. К сожалению, бывают случаи, когда по памятным плитам ходят и катаются на велосипедах или самокатах. Это недопустимо. Это наша история, наша память, и мы должны помнить и чтить наших героев, относиться к ним с уважением. День Победы – Великий праздник. И город встретит его чистым, красивым и ухоженным», - сказала Елена Вячеславовна.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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