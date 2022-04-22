На территорию Зауралья прибывает специализированная техника МЧС России

Для оказания помощи в тушении природных (ландшафтных) пожаров и проведения комплекса превентивных мероприятий 22 апреля на территорию региона прибыла специализированная техника чрезвычайного ведомства, а именно: вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России (из города Екатеринбурга), а также инженерная машина разграждения Уральского учебно-спасательного центра МЧС России (п. Новогорный Челябинской области).В целях принятия оперативных мер в пожароопасный сезон 2022 года, на основании обращения губернатора Курганской области.

С 23 апреля противопожарные разрывы путем создания минерализованных полос планируется создать в населенных пунктах Кургана (Смолино, Тополя, в районе шоссе Тюнина), в Кетовском районе (Старый Просвет, Просвет, Введенское), в КуртамышеКуртамышского муниципального округа, в 16 населенных пунктах Юргамышского, 7 – Целинного, 7 -Альменевского и 6 Шумихинского муниципальных округов.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Курганской области сообщает, что складывающаяся в данный момент на территории Курганской области обстановка с пожарами контролируемая, продолжает действовать введенный с 15 апреля особый противопожарный режим, однако эта предупредительная мера позволит своевременно пресечь увеличение площади возгораний и стабилизации обстановки в случае ее ухудшения. Работа авиации и дежурство экипажей, в том числе техники из Челябинской области спланировано до 16 мая.

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