Информация, которую растиражировали социальные сети относительно укладки асфальта в снег в Кургане, является фейковой.

Администрация города неоднократно разъясняла, что на улице Куйбышева не укладывали асфальт в снег, сообщается в группе «Город Курган» в соцсети «Вконтакте». После проведения работ по модернизации коллектора на улице Куйбышева, которое потребовало вскрытия дорожного полотна, благоустройство было восстановлено в зимнем варианте.

Зимой по технологии раскопка засыпается песком и уплотняется щебнем или срезом асфальта. Полное восстановление благоустройства, нарушенного в зимний период, подрядчик должен выполнить в срок до 1 июня. В течение всего этого периода (до полного восстановления дорожного покрытия) подрядная организация обязана следить за состоянием раскопки, закрытой в зимнем варианте, при необходимости подсыпать и уплотнять щебень, сообщили в пресс-службе администрации города. Административно-техническая инспекция и ДЖКХ контролируют этот вопрос.

Фото с сайта администрации города Кургана.