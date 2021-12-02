На Варгашинском заводе ППСО побывали гости из Узбекистана

В ходе трехдневного визита в Зауралье делегация из Ферганской области Республики Узбекистан посетила Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования.

Большой интерес у гостей вызвала продукция предприятия и парк производственной техники, оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием. Нынешней осенью на предприятии был введен в эксплуатацию новый станок лазерной резки, который позволяет выполнять сложнейшие операции технологического цикла с высокой точностью, сокращая производственные издержки.

Генеральный директор завода Владимир Казаков рассказал об истории и перспективах предприятия, с гордостью продемонстрировал лучшие образцы пожарной и специальной техники, произведенной варгашинскими мастерами.

По словам Икболжона Эргашева, главы делегации Ферганской области Республики Узбекистан, в ходе поездки были найдены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества. Итогом визита станет соглашение о сотрудничестве с Курганской областью, сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото пресс-службы Варгашинского завода ППСО.