На Варгашинском заводе ППСО произвели первый образец новой продукции

Первый образец новой продукции Варгашинского завода ППСО приступил к работе в одном аэропортов Юга России, сообщили в пресс-службе предприятия.

В начале марта в международный аэропорт «Пашковский» города Краснодар прибыл распределитель жидких реагентов системы точного дозирования «Иней» варгашинского производства. Уникальная самоходная конструкция изготовлена на базе Урал NEXT в рамках программы импортозамещения. В настоящее время отечественных аналогов подобной техники нет.

От импортных машин варгашинский «Иней» выгодно отличается ценой и простотой обслуживания.

Технические характеристики полностью соответствуют выполняемым задачам: емкость для реагента объемом 9 тонн, ширина захвата обработки взлетно-посадочной полосы 24, 14 и 3 метра (штанги раскладываются). При максимальном размере полосу можно обработать, проехав туда и обратно. Объема реагентов для этого достаточно. Обработка позволяет избежать наледи, даже в случае выпадения осадка и скачков температуры.