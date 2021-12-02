На вооружение курганских огнеборцев поступила новая техника

В соответствии с планом переоснащения МЧС России современными средствами на вооружение подразделений областного чрезвычайного ведомства поступили 2 единицы новой техники: автоцистерны - АЦ 6,0-40 (5557). Пожарная автоцистерна повышенной проходимости, объемом 6 куб.м. на шасси «Урал-5557» предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, запаса воды и пенообразователя. Применяется как самостоятельная единица или как насосная установка при тушении пожаров водой и воздушно-механической пеной в населенных пунктах и на промышленных объектах.

Начальник Главного управления МЧС России по Курганской области полковник внутренней службы Юрий Землянский принял участие в приемке новых единиц техники. Он подчеркнул, что данная техника позволит повысить боеготовность и тактические возможности курганских огнеборцев.

После прохождения технических испытаний и оформления необходимых документов автомобиль планируется к постановке в боевой расчет отдельного поста федеральной противопожарной службы ГПС 7 пожарно-спасательного отряда, дислоцирующегося в Кургане, сообщили редакции «Нового мира» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.