На Всероссийском конкурсе проектов туристического кода центра города Курган представит декабристов

Курган примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра города.

Одним из самых интересных туристических маршрутов является маршрут, связанный с пребыванием декабристов в Кургане. С 1830 по 1857 годы в нашем городе проживали 13 участников восстания на Сенатской площади – Иван Фохт, Владимир Лихарев, Михаил Назимов, Андрей Розен, Михаил Нарышкин, Николай Лорер, Александр Бригген, Петр Свистунов, Флегонт Башмаков, Иван Повало-Швейковский, Николай Басаргин, Дмитрий Щепин-Ростовский и Вильгельм Кюхельбекер – поэт и близкий друг Александра Сергеевича Пушкина, которого лицеисты Царскосельского лицея дружески называли Кюхля.

Именно проект, связанный с проживанием декабристов в Кургане, решено было взять за основу для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра города. В городе есть сквер декабристов, обустроенный на месте предполагаемого захоронения декабристов Ивана Фохта и Ивана Повало-Швейковского, Дом-музей Кюхельбекера, дом и исторический сквер барона Розена, усадьба Нарышкиных по улице Климова, где сегодня располагается Дом-музей декабристов.

Для реализации данного проекта создаётся рабочая группа. Следующим этапом станет формирование конкурсной заявки. Оно будет происходить с учётом мнения жителей города.

Если Курган победит, он сможет рассчитывать на субсидию из федерального бюджета для реализации проекта, сообщили в пресс-службе администрации города. Её можно будет направить на обустройство фотозон и смотровых площадок, создание и размещение малых архитектурных форм, уличных арт-объектов, оснащение площадок и мест проведения городских ярмарок и культурно-массовых мероприятий, обустройство системы уличной навигации, оборудование ТИЦ, создание цифровых туристских информационных платформ, установку сенсорных информационных терминалов и киосков, формирование комфортной рекреационной среды, приспособленной для нужд инвалидов.

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