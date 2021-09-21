На выборах в Курганской области лидирует «Единая Россия»

На выборах депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва в Курганской области, по предварительным данным, явка составила 48,28%. По данным регионального Избиркома, на текущий момент по федеральному избирательному округу голоса распределились следующим образом:

1. «Коммунистическая партия РФ» - 23,45%;

2. «Российская экологическая партия «Зеленые» - 0,67%;

3. ЛДПР – 11,78%

4. «Новые люди» - 6,61%

5. «Единая Россия» - 36,07%

6. «Справедливая Росси - За правду» – 10,51%

7. «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» - 0,65%

8. «Партия роста» - 0,22%

9. Российская партия свободы и справедливости – 0,73%

10. Коммунистическая партия коммунисты России – 1,54%

11. «Гражданская Платформа» - 0,10%;

12. «Зеленая альтернатива» - 0,51%;

13. «Родина» - 0,57%;

14. Партия пенсионеров – 4,17%.

По одномандатному избирательному округу на текущий момент голоса распределились следующим образом:

1. Державин Валерий Владимирович – 8,75%

2. Зырянов Виктор Леонидович – 19,09%

3. Ильтяков Александр Владимирович - 37,58%

4. Панова Елена Валерьевна – 3,70%

5. Приданников Александр Андреевич – 2,61%

6. Рогов Сергей Федорович – 6,18%

7. Седнев Владимир Владимирович – 4,86%

8. Степанов Вячеслав Викторович – 3,82%

9. Ярушин Юрий Владимирович – 9,25%.

По данным ЦИК, которые публикует на своём сайте информационное агентство ТАСС, по результатам обработки 70% протоколов на 8 утра, лидирует партия «Единая Россия» —48,46%. Второе место занимает КПРФ—20,30%, далее идут ЛДПР (7,69%), «Справедливая Россия - За правду!» (7,43%), «Новые люди» (5,55%). Остальные партии набрали менее 5% голосов.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходили в России с 17 по 19 сентября 2021 года. Всего на территории страны открылись 96 тысяч избирательных участков. Заранее зарегистрированные пользователи из семи регионов РФ могли проголосовать онлайн. Гражданам предстояло сделать выбор из 14 партий, представленных в избирательном бюллетене.

По данным ЦИК, признаны недействительными 8 539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах страны. Речь идет об Адыгее, Башкирии, Калмыкии, Мордовии, Северной Осетии, Алтайском, Камчатском, Ставропольском краях, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областях и Москве. В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых избирательных комиссий, на которых зафиксированы факты вбросов.

Выборы прошли под тотальным контролем наблюдателей и общественных организаций. За ходом голосования следили 500 тысяч человек — этопочти вдвое больше, чем во время предыдущей выборной кампании в 2016 году. Круглосуточным видеонаблюдением было охвачено 96% избирательных участков в России. Видеотрансляция была доступна в общественных штабах по наблюдению, которые были организованы в каждом регионе.

Чтобы обеспечить безопасность участников голосования в условиях пандемии коронавируса, на каждом избирательном участке соблюдались строгие противоэпидемиологические меры. Всем избирателям измеряли температуру, после чего выдавали индивидуальные средства защиты и одноразовые ручки. Потоки людей на вход и выход разделили, чтобы избежать скоплений голосующих. При этом большинство сотрудников избирательных комиссий были вакцинированы — в среднем 65% по стране.

На текущий момент подсчёт голосов в регионах России продолжается.

Фото Николая Пушилина.

