На выборах в Зауралье дежурили 1166 правоохранителей

В Курганской области прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

19 сентября для обеспечения общественного порядка на 944 избирательных участках и пяти временных, развёрнутых в Кургане и Шадринске, были задействованы 1166 сотрудников правоохранительных органов, а также представители частных охранных организаций. На постоянной основе осуществлялось взаимодействие с территориальными избирательными комиссиями, региональным подразделением Росгвардии и представителями общественности.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность дорожного движения на участках улично-дорожной сети, прилегающих к объектам проведения выборов.

Пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщает, что нарушений правопорядка в Единый день голосования не допущено.

Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области.