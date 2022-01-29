На заснеженные дворы курганцам советуют жаловаться в АТИ и департамент ЖКХ

В Кургане квартальные смотрители проводят ежедневный мониторинг состояния отведённых территорий многоквартирных жилых домов. В первую очередь специалисты обращают внимание на качество и своевременность работ, выполняемых управляющими компаниями, в частности, по очистке территорий, в том числе дворовых проездов, от снега, наледи, крыш - от снежно-ледяных образований. В период с 10 по 14 января по результатам осмотра в отношении управляющих компаний подготовлено и направлено в Государственную жилищную инспекцию Курганской области и Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана 149 материалов для применения мер административного воздействия, сообщили в пресс-службе администрации города.

Как подчеркнул директор Административно-технической инспекции Илья Мацкан, на текущей неделе работа по осмотру дворовых территорий продолжена. Например, за 17 января выявлено порядка 80 нарушений. В отношении управляющих компаний составлено 13 материалов, передано 12 телефонограмм. В работе - подготовка еще 53 материалов.

Во вторник, 18 января, представители городской администрации посетили более 10 дворов в разных микрорайонах областного центра: по улицам К.Маркса, М.Горького, Ленина, Томина, Кирова, а также в микрорайоне Энергетики. В некоторых из них велась механизированная расчистка и работала техника. Снег сгребали в кучи, чтобы в дальнейшем вывезти его на снежную свалку. В части дворов уборку снега выполняли дворники вручную. Отмечалось, что подходы к подъездам и пешеходные дорожки расчищаются своевременно. Но есть дворы, где снег так и не был почищен и вывезен, несмотря на ранее указанные замечания. В основном это замечания к расчистке внутридворовых проездов.

Если у жителей есть вопросы по расчистке дворов, они всегда могут обратиться в свою управляющую кампанию. Если мер никаких принято не будет, можно позвонить в АТИ (телефон приёмной 42-82-85), в ДЖКХ (42-85-00) или передать информацию на 054 в городскую ЕДДС.