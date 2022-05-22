На «Зауральской летучке» наградили районные газеты, пишущие о Великой Отечественной войне

«Солдатский медальон», «Осколки в теле», «Ратники Масловы», «История семьи фронтовика» - это названия лишь некоторых публикаций в районных газетах Курганской области. В них журналисты и авторы газет - жители городов и сел рассказывают, как воевали наши отцы и деды в Великую Отечественную войну. Как побеждали, что пережили, как гибли, защищая каждый клочек земли русской. Эти зарисовки, очерки всегда щемяще-пронзительны, каждый раз они заставляют удивляться силе духа нашего народа.

Тему героического подвига на самой страшной войне XX столетия ни одна из районных газет не обходит стороной. Журналисты также проводят акции «Никто не забыт, ничто не забыто», публикуют целые тематические полосы о подвигах и славе. Это говорит о том, что мы сильны своей памятью, своими крепкими корнями и традициями.

На форуме журналистов, который проходил 13-14 мая, и собрал сотню журналистов со всего региона, а также из Омска, Тюмени, Челябинска, Республики Казахстан, районные газеты Курганской области были отмечены благодарственными письмами за материалы, посвященные героическому подвигу народа и Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Благодарственные письма коллективам газет «Сельская новь», «Восход», «Далматовский вестник», «Голос целинника» вручил и.о. генерального директора ГАУ «Издательский Дом» «Новый мир» Александр Скорбенко.

Фото Курганского союза журналистов.

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