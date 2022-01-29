Начальные классы в Курганской области в феврале уйдут на каникулы

Появление «Омикрона» в Курганской области обсудили за круглым столом представители различных департаментов и медицинских учреждений. Директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров рассказал о ситуации в образовательных учреждениях на сегодняшний день:

«Департамент образования и органы управления образования ежедневно проводят мониторинг заболеваемости детей в образовательных организациях, как в школах, так и в садиках. В полномочиях любого директора есть право при росте заболеваемости принять решение о закрытии на карантин либо класса, где выявлена заболеваемость, либо параллели, либо всей школы, если в школе заболеваемость большая. В настоящее время у нас не так уж много закрыто классов, если точные цифры, то 73 класса. Но небольшой рост есть. Если это подтверждённый COVID, то соответственное постановление выдаёт Роспотребнадзор и класс уходит сразу на карантин. Если это какое-то другое вирусное заболевание, то обычно мы рекомендуем при более чем 25% заболеваемости класс закрывать. И точно также подходить ко всей школе».

Андрей Кочеров отметил, что сейчас идёт работа на упреждение:

«Если заболеваемость растёт, то класс 7 дней не учится, они находятся на карантине. Это не дистант, потому что когда пол-класса болеет, то учить пол-класса не имеет смысла, потому что придётся потом заново переобучать. В ближайшее время этот вопрос будет рассматриваться на оперативном штабе».

Руководитель департамента напомнил, что в первой половине февраля первые классы идут на дополнительные каникулы, которые прописаны по государственному стандарту:

«На этот же срок мы рекомендуем отправить на недельные каникулы всю начальную школу, чтобы сделать в середине февраля небольшой перерыв, чтоб дети выздоровели или переболели. Что касается остальных классов, будем смотреть на рост заболеваемости. Что касается ограничительных мер, то одним из первых мы будем рассматривать вопрос по дополнительному образованию, потому что понимаем, что допобразование — это пересечение детей из разных групп, из разных возрастов, из разных образовательных организаций».

Андрей Кочеров добавил, что, возможно, с 1 февраля ограничения, касаемые организаций допобразования, будут введены:

«На оперативном штабе я буду предлагать на 7-10 дней ограничить работу этих образовательных организаций».

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина.