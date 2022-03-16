Начинающие курганские писатели встретятся в Юговке

Юговка вновь приглашает юных литераторов поделиться своим творчеством. Программа встречи традиционная: немного теории, творческий практикум, свободное общение на литературные и окололитературные темы. Участников встречи ждёт разговор о роли и возможностях пунктуации в поэзии и прозе, а также о том, кто же он - литературный герой, из чего соткан и чем живёт? Напомним: ученики школы – поэты, прозаики, журналисты, блогеры от 14 до 35 лет. На занятиях молодые литераторы рассказывают о недавно прочитанных книгах, обсуждают литературные новинки и анализируют классику. Юные поэты и прозаики зачитывают свои произведения, делятся эмоциями и выполняют полезные упражнения: за короткое время пробуют сочинить отрывок в прозе или стихах, поработать над художественным образом. Добавим, что занятия школы молодых литераторов проходят в Юговке раз в две недели, по четвергам, в 18:30. Ведёт школу Александр Рухлов – член союза писателей России. Приходите в Юговку! Смелее раскрывайте свои таланты! Ближайшая встреча состоится 17 марта.