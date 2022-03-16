Надежда Шарова: «Наши ребята встали на защиту мирных городов и сёл»

Депутат Шадринской городской Думы Надежда Шарова прокомментировала сложившуюмся в мире ситуацию:

- Каждый выпуск новостей начинается с информации о ситуации на Донбассе. Наши ребята встали на защиту мирных городов и сел. Они герои, продолжатели славных дел дедов и прадедов, защитивших мир ценой своих жизней. Сегодня мы не имеем права оставаться в роли пассивных наблюдателей. Наш моральный долг четко обозначить позицию и поддержать тех, кто рискует своей жизнью во имя мира на Донбассе и всей Украине. Ребята, мы с вами! Задачи, поставленные Президентом перед вами непростые – слишком долго назревал этот конфликт, слишком много недоброжелателей, заинтересованных в его продолжении. Но я верю, что наше дело правое и победа будет за нами. Мы гордимся вами! Поддержим наших ребят!