Наши промышленники будут дружить с Казахстаном еще крепче

Как сообщает пресс-служба губернатора, за три последних года 24 зауральских предприятия заключили 52 контракта в Казахстане. Сегодня ООО "Промлайф", ООО "Курганский трансформаторный завод", ООО "Завод дорожной техники "Регион45", ООО "Шадринский электродный завод", ООО "Техстрой", торгово-строительная компания "Витязь" совместно с торговым представительством РФ реализуют экспортные паспорта и дорожные карты по продвижению продукции на казахстанском рынке. В Казахстане есть спрос на товары, которые производятся в Зауралье, поэтому список предприятий, сотрудничающих с Казахстаном, может быть значительно расширен.

Сейчас правительство Курганской области при содействии Центра поддержки экспорта рассматривает возможность участия наших предприятий в экономическом форуме, который пройдет в Астане в мае этого года. Также на встрече обсуждались вопросы создания совместных предприятий и возможной работы в Казахстане специального представителя от нашего региона.

Фото: Пресс-служба Губернатора Курганской области.