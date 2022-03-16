Наталья Катайцева: «Судьбу не обманешь»

Поводов, чтобы написать об этой женщине, хоть отбавляй. Через два месяца у нее красивый юбилей, она получит свои заветные две пятерки. Курганской областной универсальной научной библиотеке, которой она руководит, в этом году исполняется ни много ни мало, а целых 110 лет!

В Курганской области Наталья Александровна Катайцева – человек известный, и её вполне можно причислить к лидерам общественного мнения. Включаешь телевизор – Катайцева рассказывает о цифровизации в самой крупной библиотеке Зауралья. На другом канале активно выступает за то, чтобы образование не приравнивалось к сфере услуг.

Круглый стол, ученый совет, встреча с работодателями, заседание в ОНФ, избиркоме... По курганским улицам – быстрой походкой. Повстречав коллегу, на лету помогает найти выход из тупиковой ситуации. Всегда два, а то и три места работы.... А ведь у нее семья. Думаете, Евгений Катайцев, ее муж, ее девчонки, Ксения и Марина, без зав-трака или без обеда? Ничего подобного! Уходить в дела с головой и бросить дом на самотек – не в ее характере. «В подкорке» на первом месте – дети, муж, мама, папа. Потому что по-другому никак – родители отметили изумрудную свадьбу, а все близкие – горой за семейные ценности.

В ее жизни такие повороты-кренделя, что не устаешь удивляться... И то, как она пыталась уйти от журналистики, но она ее настигала на каждом шагу, – тоже любопытный факт. Любимый папа, уважаемый, талантливый журналист – Александр Федорович Нечухрин. Она – «дочь редакции». Нет, никогда не метила в журналисты, однако …стала первым редактором газеты «Курганский университет». А еще судьба подсуетилась – подарила мужа, не кого-то, а журналиста!

Определилась с профессией и видела себя учителем русского языка. Ни о какой науке не помышляла, а в 30 лет взяла и защитила кандидатскую диссертацию по теме «Формирование готовности студентов педвузов к аналитической деятельности». И совсем непредсказуемо стала родоначальницей кафедры журналистики и массовых коммуникаций в КГУ, где впервые стали готовить журналистов. Для Кургана невероятное событие. Кафедре уже 17 лет!

Три последних года Наталья Александровна, что называется, сидела на двух стульях – заведовала кафедрой и руководила Курганской научной библиотекой. А поскольку у современных библиотек задач много, Наталья Александровна решила остаться в КГУ только в качестве преподавателя. В библиотеке сразу же организовала пресс-службу (впервые!) из числа своих выпускников. На новом месте задала особый тон, предоставив горожанам библиотеку как площадку для обмена творческих идей.

– Я всегда как связующее звено между редакциями, журналистами, университетом, – говорит она.

Среди умных книг и интересных людей

Как так сложилось, кто и что повлияло на тот статус в обществе, который она сегодня имеет?

Повезло с родителями. Шестидесятники, романтики, имеющие твердый внутренний стержень, деятельные люди с активной жизненной позицией. Мама, Валентина Александровна, работала в комсомоле, на предприятии «Синтез», много времени отдавала партийной работе. Александр Федорович – инженер-механик по образованию,

трудился сначала на ремонтной станции в селе, потом в комсомоле, редактором «Молодого ленинца», заместителем главного редактора «Советского Зауралья» – «Нового мира».

Наташа росла среди умных книг, в доме была шикарная библиотека. В окружении очень интересных людей, интеллектуалов, с которыми дружили родители. Они читали стихи, в том числе свои, как, например, Геннадий Артамонов, который в свое время был председателем областного ТВ. Дискутировали о жизни, увлекались спортом. В друзьях у родителей были люди, наполненные творчеством.

– Очень любила их слушать,

– признается Наталья.

– Уверена, что эта интеллектуальная среда меня и сформировала. Книги и люди.

– Почему не пошла в журналисты?

– Подумала, что эта профессия не для женщины,

– отвечает героиня. Дежурство по газете, ожидание вечернего телетайпа, командировки...

– Поступила в Курганский педагогический институт, чтобы быть учителем русского языка.

После 1-го курса уже работала пионервожатой, потом предложили поработать в 7-х классах.

Говорили, что из нее получится хороший учитель. Так оно и было, после вуза она несколько лет успешно учила школьников литературе и русскому языку. В это время отслужил в армии ее будущий муж Евгений, с которым, кстати, они были знакомы с 9-го класса. Пришла любовь…Родилась прекрасная творческая семья, которой уже более 30 лет.

Вкусить прелести декретного отпуска с первой дочкой Ксенией ей не удалось. Предложили преподавать на рабфаке, в пединституте. Помог брат Федор, вернувшийся домой после службы в армии. Убегала на пары, а его оставляла с ребенком. А пока малышка спала, готовилась к занятиям.

Наталью влекла возможность заняться литературой. А когда в институте стали происходить изменения и на появившиеся вакансии стали приглашать выпускников, Наталья Александровна долго не думала.

«Пора выходить в люди!»

Погружение в любимую русскую литературу XIX века, прикосновение к источникам в «Ленинке», литературоведческие конференции в разных городах…Эти стремления, как стало понятно сейчас, вели к цели. Заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы и бывший руководитель диплома Катайцевой С.М. Одинцова во многом и определила судьбу в вузе и науке.

А времена были непростые: 90-е годы, перестройка. Многие уходили из образования, поскольку плата за работу была мизерной. Уехать на три года в аспирантуру Наталья не могла, боялась потерять семью. И опять же обстоятельства сложились в ее пользу. В пединституте открыли диссертационный совет, и не нужно было расставаться со своими близкими людьми. Училась в аспирантуре, кропотливо писала диссертацию.

– Что испытала, Наталья Александровна?

– Чувство удовлетворенности. Спасибо, помогли родители, поддержали. Я всегда держала в голове, что не должна их подвести. Надеюсь, не подвела. Пока будущий кандидат наук писала диссертацию, в редакции газеты «Курган и курганцы» родился проект по выпуску газеты для молодежи «Большие перемены». Кстати, ее муж в это время как раз там и трудился. Ее тоже привлекли, студенты стали участниками проекта.

Чуть позже специализация на филфаке появилась, будущих учителей русского языка стали обучать азам корректуры и журналистики для работы в редакциях. И практически тогда же в университете появилась идея о создании своей газеты. Галина Парамоновна Левченко, в то время декан филфака, сказала: «Наташа, пора выходить в люди!» Причем Наталью Александровну не спрашивали, хочет она этого или нет. Аргумент был железный: «ты всех знаешь».

– И понеслось: структура газеты, дизайн, первые публикации,

– вспоминает Наталья Александровна.

– Организовать номер газеты, настроить автора на поиск темы, отредактировать материал – для меня нет проблем. А вот сама пишу тяжело, хотя взгляд журналистский имеется, многое вижу, подмечаю. Структурные изменения в КГУ продолжались, велась работа по открытию специальности «Журналистика». В те годы в Зауралье в средствах массовой информации образовался вакуум. Не хватало профессионалов, редакции брали людей с улицы. Многие выпускники школ, мечтающие стать журналистами, по финансовым соображениям не могли уехать на учебу в другие города.

– За очень короткий срок мы научились готовить нужных специалистов. И хотя тренды в журналистике изменились, но мы вписались в информационную среду.

Миссия выполнена

– Не страшно было браться за новое дело? В успехе была уверена?

– Знаешь, это я в быту человек не системный. Начну зарядку делать – брошу. Могу до дедлайна время тянуть, а потом ночь просидеть за редактированием книги. А когда есть проблема, то, как правило, четко вижу, за какую веревочку нужно потянуть и каков будет результат.

Работая в вузе уже длительное время, понимала, что база у журналистов – это филологическое образование. Знала потенциал коллег-филфаковцев. Удалось привлечь к учебному процессу докторов наук из Уральского федерального университета В.Ф. Олешко, Д.Л. Стровского. И журналистов-практиков, которые могут поделиться журналистским опытом, убедила поработать во благо журналистики. Кстати, из числа выпускников удалось вырастить своего кандидата филологических наук, Дарью Ильиных, которая преподает на кафедре и работает в городской газете. Кафедра «с нуля» – это создание программ, приобретение компьютеров, микрофонов, камер, вопросы об организации выездов студентов и преподавателей на научные конференции и практики.

Это нервы, стрессы. – Спасибо всем редакциям региональных изданий, которые предоставляли и предоставляют места для практик. И тем журналистам, которые с 2005 года учат наших студентов. Когда рядом люди, любящие профессию и жаждущие, чтобы студенты тоже стали профессионалами, то любая задача по плечу.

– Успех очевиден?

– Кафедра выпустила 386 журналистов, подавляющее большинство из них работают по специальности. И очень многими мы по-настоящему гордимся. Петр Рязанов работает в ТАСС, Лилия Жорнова – в «Коммерсанте», Лера Сорокина – в пресс-службе Государственной Думы. Много наших в местных редакциях: «Курган и курганцы», ГТРК, «Область-45», на радиостанциях.

Для студентов Наталья Александровна благодаря своей демократичности – «мать родная», человек, которому можно доверить свои тайны, сомнения. Они приглашают ее на свадьбы, в гости, делятся своими достижениями. Она всегда для них в зоне доступности.

В Кургане знают, если кому-то нужен журналист, то звонят Катайцевой, она своего рода «центр занятости», иногда студенты ищут или меняют работу – тоже без Катайцевой никак. Словом, Наталья Александровна выполнила свою миссию! И, пожалуй, даже не единожды.

И не только в этом. Первая дочь окончила МГУ, факультет журналистики, работала в пиар-службе крупной компании, теперь развивает свой бизнес. Вторая дочь, Марина, учится в гуманитарном институте КГУ.

С 2018 года Наталья Александровна работает директором самой крупной библиотеки Зауралья. И перемены там колоссальные. Это отдельная история, с которой можно познакомиться на сайте «Зауралонлайн».

– Мы стараемся, – говорит директор Катайцева, – чтобы библиотека была центром информации, досуга, культуры. Мы делаем все, чтобы каждый житель города, области реализовал у нас свой интерес, нашел дело по душе. Сомневаться в успехе не приходится. Не тот случай.

Валентина Шалай.